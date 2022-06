L’adieu à un homme qui a choisi l’Algérie. L'ancien ministre-conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohamed Saïd, de son vrai nom Belaïd Mohand-Oussaïd, vient d’être inhumé au cimetière de Sidi Yahia (Alger). Fondateur du parti liberté et justice (PLJ), ce nationaliste a rejoint sa dernière demeure en présence d’une foule nombreuse. Des personnalités politiques à l’image du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra était présentes à l’enterrement. D’autres membres de l’Exécutif, ses compagnons d'armes, ses amis et les membres de sa famille étaient également présents. Belaïd Mohand-Oussaïd, est décédé, hier, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. Né le 20 janvier 1947 à Tunis et originaire de Bouadnane dans la wilaya de Tizi-Ouzou, il aura été l'archétype de l'homme politique issu du bouillonnant milieu du journalisme.