Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont réuni par visioconférence les ministres des Finances de la région Mena. Le Premier ministre a la posture favorable de représenter un pays désendetté, sur une trajectoire de croissance estimée par la Banque mondiale à plus de 5%, et dont les disponibilités de vaccin anti-Covid sont assurées par une production locale.

Autant de points positifs qui placent l'Algérie sur une dynamique susceptible de la mettre en locomotive de la région Mena. Il est, cependant, un fait à signaler, à savoir que la bonne santé algérienne est la conséquence d'un marché pétrolier au plus haut depuis 2008. Mais cela n'enlève rien au mérite d'un Exécutif qui rebondit proprement et peut capitaliser la conjoncture qui lui est positive. Benabderrahmane a expliqué la résilience de l'économie algérienne lors d'un entretien avec le directeur du département du Moyen-Orient et de l'Asie centrale au FMI, Jihad Azour. Le Premier ministre a souligné la détermination d'«accélérer les chantiers ambitieux de réformes structurelles déjà lancés, notamment dans les domaines fiscal, budgétaire et bancaire», en dépit de la reprise des prix du pétrole sur les marchés internationaux. L'objectif que s'assigne l'Exécutif consiste à «sortir du modèle économique basé sur la distribution de la rente, vers un modèle basé sur la création de richesse». Cela passe par une politique de «financement de l'économie, notamment à travers l'inclusion fiscale et financière et l'intégration du secteur informel».

En cela, Benabderrahmane qui a pris part à la rencontre des gouverneurs arabes avec le président de la BM, portant sur «les principaux défis auxquels les pays arabes sont confrontés», n'a pas manqué d'assurance, notamment en soulignant l'urgence de «cibler les principaux domaines pour lesquels la BM peut apporter son appui aux pays arabes».

Le Premier ministre citera la problématique des créances que détiennent les institutions de Bretton Woods sur la majorité des pays arabes. Il a souhaité un «allègement de la dette au profit des pays sur-endettés», ainsi que la promotion «d'un développement vert, résilient et inclusif et de mobilisation de financements adéquats au profit des pays de la région».

Un voeu difficile à réaliser compte tenu des difficultés que rencontrent de nombreux États de la région, aggravées par une absence totale de solidarité inter-arabe. Mais la déclaration de Benabderrahmane a au moins le mérite d'avoir été dite. Elle exprime la position officielle de l'Algérie.

Aïmene Benabderrahmane qui, rappelons-le, a représenté l'Algérie avec sa casquette de grand argentier du pays, a participé à la rencontre consacrée au sujet de l'accès à la vaccination qui, soulignent les gouverneurs arabes, peut générer des situations de déséquilibre en matière de croissance économique, selon le taux de couverture vaccinale. Benabderrahmane s'est associé à cette inquiétude exprimée par ses pairs arabes.

Face à la directrice du FMI, dans le cadre d'une autre réunion par visioconférence, centrée, notamment sur les défis climatiques dans la région, très fragilisée par des cycles de sécheresse catastrophique, Benabderrahmane a déroulé la démarche de l'Algérie dans la lutte contre les changements climatiques «et ce, même si notre pays est considéré comme un pays peu émetteur de gaz à effet de serre et que sa responsabilité historique en la matière n'est pas engagée», a précisé le Premier ministre, dont le principal propos tient dans son appel en direction des pays avancés à répondre aux demandes de transfert réel de technologies respectueuses de l'environnement, comme l'a d'ailleurs officiellement réclamé l'Algérie, lors de la Cop 21 qui s'est déroulée en France, en 2015. Il faut croire que peu de chose a été fait en la matière.