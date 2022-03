Le débat politique revient avec force sur la question de la révision du code de la commune et de wilaya. Les partis politiques ouvrent le bal et exigent que cette révision bénéficie d'un débat large et transparent. Certes, la demande est légitime, puisque les partis sont l'instrument politique idoine pour consacrer le principe de la représentativité au sein des institutions élues de la République. Il va falloir asseoir des mécanismes à même de lever tous les quiproquos qui obscurcissent la volonté de changement inhérent aux institutions de l'Etat. Les collectivités locales sont la matrice de l'Etat et ses institutions. Toute révision de ce genre doit impliquer les premiers concernés de cette démarche, à savoir, les partis politiques et la société civile.

Les pouvoirs publics tardent à publier les tenants et les aboutissants de cette nouvelle révision du code de la commune et de wilaya. La classe politique s'interroge sur les raisons de ce retard. Les langues commencent à se délier, Le Front des forces socialistes (FFS), a expliqué sa conception quant à la révision du code de la commune et les objectifs qui lui serait dévolus en appelant pour «la refondation d'un nouveau code communal et de wilaya afin de libérer l'initiative et l'énergie des élus locaux et leur donner l'opportunité d'assurer à leur collectivité un développement harmonieux et durable», a souligné le premier secrétaire national du parti, Youcef Aouchiche lors de l'ouverture de la conférence nationale des élus du FFS. Cette vision est partagée par la majorité des partis que ce soit de l'opposition ou ceux qui son dans l'Exécutif.

C'est dire que la révision du code de la commune et de wilaya constitue un enjeu en rapport direct avec l'existence de la classe politique mais aussi en rapport avec les attentes du changement que la société exige pour plus de démocratie participative et une gestion locale dont l'élu doit s'approprier les prérogatives et en assumer la tâche vis-à-vis de la société et l'Etat. La révision, comme cela a été expliqué par le Premier ministre vise à «soutenir les Assemblées locales et leur conférer de plus larges prérogatives», c'est qui a été déclarée comme volonté par rapport à ladite révision.

Mais la classe politique craint que la révision ne concernerait que les aspects organiques et juridiques uniquement. D'ailleurs c'est ce qui fait parler les partis politiques qui sont tous unanimes à dire que «la volonté politique est exprimée, mais l'important serait de révolutionner les assemblées élues afin qu'elles contribuent à l'épanouissement véritable des cités». Les partis interpellent l'Exécutif à ne pas reproduire les mêmes pratiques d'antan quand il s'agit de réviser les codes et les lois qui concernent les collectivités locales.

Ils font allusion aux «rafistolages» et aux «réformettes» qui ne ciblent pas le fond du problème et l'essentiel qui est exigé. Dans ce sens, la révision du code de la commune et de wilaya a concernée que «le régime institutionnel, c'est-à-dire la loi, les ressources humaines et les moyens financiers». Cette approche ne fait plus l'unanimité de la classe politique, puisque l'enjeu ne se pose plus à ce niveau, mais au niveau de a nouvelle donne qui a trait à l'élargissement des prérogatives de l'élu et la décentralisation effective qui servira comme moyen concret de la consécration du pouvoir de l'élu et de ses engagements à l'égard du citoyen et son devoir vis-à-vis de l'Etat.

Les élus locaux et leurs partis demandent que l'Exécutif lance des ateliers et des assises nationales où les représentants des collectivités locales et les élus aborderont sans ambages les questions clés inhérentes aux prérogatives de l'élu, sa mission et son rôle dans la gestion de la cité et le développement local.

Sans cette démarche rassembleuse et démocratique, la révision du code de la commune et de wilaya risque de connaître le même sort que les révisons précédentes et de ce fait on risque de reproduire les mêmes pratiques et les mêmes situations qui ont mené nos assemblées communales et de wilaya à l'impasse.