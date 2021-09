C'est dans une ambiance bruyante et bigarrée, que le coup d'envoi de la neuvième législature a été donné par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Ibrahim Boughali. En présence du président du Sénat, du Premier ministre et certains de ses membres, ainsi que d'autres hauts responsables comme le président de la Cour suprême et le président du Conseil d'état, le président de l'APN a mis en avant la prédisposition du Parlement à accompagner dans la sérénité les membres du gouvernement dans le processus de relance de l'économie et du développement du pays. «Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement à travers des lois et des législations adaptées à la vision économique... Nous sommes prêts à la coopération, à la coordination et à la complémentarité dans le respect des intérêts suprêmes de notre peuple...», a-t-il martelé, devant l'assistance attentive pour cette première session pour l'ensemble des députés fraîchement installés. Peu avant le lancement de cette session, les couloirs de l'hémicycle grouillaient de monde. Il faut dire que cette session parlementaire se penchera surtout sur l'arrimage des principales lois, notamment les collectivités locales, l'audiovisuel et la presse, etc. avec les nouvelles dispositions de la nouvelle Constitution. Un objectif important, si l'on veut assurer une certaine efficacité dans l'action gouvernementale. D'un côté, les heureux députés, sont apparus sous leur plus beau jour, vêtus de leurs plus beaux atours, et de l'autre les «djounoud» de la presse la plus particulièrement les chaînes de Télévision nationale. Les allées donnant accès à la salle de l'hémicycle se sont montrées trop exiguës pour contenir un flux important de présents en ce grand jour dans la vie parlementaire. Les caméras et les appareils photo imprégnaient une toute autre ambiance en cette chaude journée du jeudi 2 septembre 2021. En attendant l'arrivée des officiels et des présidents des deux chambres du Parlement, de petits groupes se constituent spontanément dans le hall de l'hémicycle, entre députés et entre députés et journalistes. Pour une grande majorité de ces élus nationaux, ce sont des jeunes et des novices. Visiblement très émus et enthousiastes d'entamer leur exercice de parlementaires, rompant avec les anciennes pratiques, les nouveaux députés sont au centre de beaucoup d'attention et d'égards de la part des observateurs politiques et des analystes de tous bords. Et pour cause, les profils et l'âge moyen de cette neuvième législature est, pour certains un gage de renouveau, d'efficience et de démocratie, alors que pour d'autres, il s'agit d'un handicap politique qui peut avoir des répercussions sur la praxis parlementaire. Il faut dire que beaucoup de questions et d'interrogations subsistent au sujet de l‘action de cette nouvelle équipe législative. Comme c'est le cas de la constitutionnaliste, Fatiha Benabbou qui affirmait sur le plateau de Canal Algérie, que «malgré l'inexpérience, l'élément de la jeunesse au sein de cette assemblée pourrait apporter cette touche de renouveau, d'innovation et de créativité au sein de cette législature». Pour ce jeune député de Bordj Badji Mokhtar, Lansari Ghali: «Cette séance pour le lancement de la nouvelle session parlementaire est importante à nos yeux. Nous sommes très optimistes, pour ce qui est des débats à amorcer au sujet du Plan d'action du gouvernement... Il y a beaucoup de programmes et de sujets importants à aborder et à débattre... nous sommes confiants. C'est un début, nous allons nous focaliser sur les problèmes locaux, et voir quelles seront les propositions des membres du gouvernement, afin d'y apporter les solutions nécessaires. S'il s'agit d'un programme convenable, nous le voterons inchAllah. Ceci dit, nous attendons, d'être destinataires d'une copie de ce Plan d'action, afin de l'étudier dans le calme et dans le détail... Bordj Badji Mokhtar est une nouvelle wilaya, nous comptons soulever l'ensemble des préoccupations et des difficultés des populations et du développement de cette zone».