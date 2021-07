L'Assemblée populaire nationale (APN) tiendra demain la première séance de la 9ème législature sous la présidence du plus âgé des députés élus, assisté des deux plus jeunes députés élus, a indiqué un communiqué de l'APN. L'ordre du jour de cette séance, qui se tiendra à 10:00 heures, comprendra «l'appel des candidats élus, suivant la liste remise par le Conseil constitutionnel, ainsi que la formation de la Commission de validation de qualité de membre, avant l'approbation de son rapport et l'élection du président de l'APN», a précisé la même source. Pour rappel, l'élection, le 12 juin dernier, des 407 députés a consacré l'entrée, à la chambre basse du Parlement, d'une douzaine de partis politiques avec comme première force sur l'échiquier national, le Front de Libération nationale (FLN) qui a obtenu 98 sièges. Les Indépendants, en deuxième position, comptent 84 députés. Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) arrive à la 3e place, avec 65 sièges suivi du Rassemblement national démocratique (RND) avec 58 sièges. Le Front El Moustakbal avec 48 députés, dépasse le Mouvement El Bina de neuf sièges. Une quinzaine de sièges est répartie entre des petites formations politiques qui ont réussi à obtenir une représentation de 1 à 3 députés comme la Voix du peuple, le Front de la bonne gouvernance,

El Fadjr El Djadid,

El Karama et Jil Jadid.