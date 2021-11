Revenant sur les effets de la révision de la loi électorale et ses impacts sur les citoyens, notamment les électeurs, le candidat sur la liste RND pour l'APC de Skikda, Ramzi Redjem, nous livre dans cet entretien sa vison en tant que jeune universitaire, sur les évolutions de la scène politique en Algérie et sur la pratique électorale. Relevant avec force les changements qui sont intervenus pour renverser la donne et permettre à l'élément jeune et à la femme de prendre part à la restructuration du pays. Dans ce sens, il se dit optimiste pour l'avenir, et s'attend à une participation importante lors de ces élections locales.

L'Expression: Comment voyez-vous le déroulement de cette campagne électorale, par rapport aux campagnes précédentes?

Ramzi Redjem: Par rapport aux années précédentes, on constate une nette amélioration quant à l'organisation des élections, surtout après l'installation de l'Autorité nationale indépendante des élections et qui gère toutes les étapes du processus électoral depuis la préparation des élections jusqu'à la proclamation des résultats. Aussi, nous ressentons chez la population un sentiment d'assurance et d'intérêt contrairement aux années précédentes, compte tenu, sans doute, des listes des candidats qui proviennent en majorité de la classe sociale moyenne et instruite de la société, d'ailleurs, on retrouve de nouvelles personnes, majoritairement des jeunes dans les deux sexes et qui souhaiteraient entamer une nouvelle expérience et découvrir la scène politique. Il est à noter que depuis le Hirak du 22 février 2019, on constate une régénération de la quasi-totalité des parties qui voulaient redonner une certaine crédibilité, vu le rejet pressenti par la population.

Peut-on dire que l'application du nouveau Code électoral lors des législatives, a introduit une nouvelle pratique électorale qui va marquer les élections locales?

Oui sans doute, vu qu'avec le nouveau Code électoral, il n'y a plus de tête de liste, l'électeur est libre de choisir le candidat qu'il souhaite en toute liberté, évitant ainsi le désarroi et la confusion. Pour moi, ce nouveau système diminuera considérablement le taux d'abstention. Ces élections et compte tenu des dernières réformes engagées par l'Etat; seront différentes et on aura à mon avis une adhésion significative de la population. Dans la mesure où les arguments convaincants ont été avancés par les nouvelles dispositions de loi, intervenant essentiellement dans la lutte contre l'argent sale et ses effets sur les pratiques électorales. Une nouvelle donne qui risque de faire basculer l'ordre établi par le passé, et favorisera, certainement comme nous sommes en train de le constater, un engouement important de la jeunesse vers les candidatures.

Selon vous, dans quelles proportions se situera le taux de participation pour ces élections locales?

Personnellement je suis très optimiste quant au taux de participation, en effet, comme je viens de l'affirmer précédemment, on aura un grand nombre de votants contrairement aux anciennes échéances et qui, à mon avis, avoisinera les 60%. Je pense sincèrement que les Algériens ont acquis une maturité politique et savent parfaitement faire la part des choses. La nouvelle donne a changé et le peuple a conscience du devoir et de la responsabilité qui doivent êtres siennes dans ces événements historiques. Pour ces raisons, il est très important de ne pas rater cette opportunité de donner un nouveau souffle à la vie politique au niveau local, loin des pratiques anciennes. Pour cela un vote massif est indispensable pour donner à ce rendez vous électoral la particularité qui lui revient, notamment celle d'un couronnement du processus démocratique.