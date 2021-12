En dépit d'une situation économique complexe, affectant tous les indicateurs macroéconomiques du pays, accablé par la chute drastique des prix du baril de pétrole, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n' a ménagé aucun effort, depuis son arrivée à la tête du pays en décembre 2019, pour maintenir, voire faire accélérer les programmes de réalisation de logements, toutes formules confondues. L'équation à plusieurs inconnues, qui caractérisait la situation du pays à cette époque, ne facilitait pas la tâche du président qui, sans hésitation, n'avait pas reculé devant la décision de hisser le droit au logement pour tous les citoyens, en priorité nationale et comme socle incontournable la justice sociale. Pour l'ancien ministre de l'Habitat, l'importance de finaliser les programmes de réalisation et la distribution, sans interruption, de logements, se présentait comme l'un des plus grands défis à relever et imposait de rogner sur plusieurs budgets d'autres secteurs, tenant compte de l'urgence de la situation et notamment de la présence de multiples pressions financières dues en partie à la pandémie de Covid-19, qui affichait des pics inquiétants de contaminations, et notamment au volume important de dossiers du contentieux hérité des anciennes gouvernances. C'est dans ces conditions, que le président de la République a mis les bouchées doubles, pour aboutir au rythme et à la cadence de réalisation et de distribution actuels. Ainsi, sur un programme global de 1,2 million d'unités pour la période 2020-2024,élaboré par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le bilan fait ressortir que sur le total du programme actuel du logement et qui vise à réaliser 1 239 201 unités, il a été procédé à la livraison de 379 000 unités jusqu'à juillet, auxquelles s'ajoute, la distribution de 90 000 unités, le 1er Novembre dernier, pour arriver à 469 000 logements distribués, alors qu'il est prévu le parachèvement de près de 450 000 unités toutes formules confondues en 2022. Dans le détail, ceux livrés, jusqu'à juillet, sont répartis entre 110 520 logements publics locatifs LPL (social), 18 816 logements LPA (Logement promotionnel aidé), 142 561 logements de la formule location-vente (Aadl), 8 090 logements LPP (Logement promotionnel public), 60 009 logements ruraux et 37 974 unités, dans le cadre des lotissements sociaux. Alors que les unités distribuées en novembre, ont été réparties entre 11 740 logements dans la capitale, 7 000 dans la wilaya de Djelfa, 4 000 à Laghouat, 1 100 à Tlemcen et 1 000 à Ouargla.

Ceci dénote clairement une accélération notable en l'espace de 2 ans, rendue possible grâce à la mise en place de nouvelles approches de gestion et de traitement de dossiers, dûment rapportés aux résultats d'avancement et de réalisation sur le terrain, à travers la mise en oeuvre de cellules de suivi et de contrôle plus efficaces, et notamment la lutte contre toutes les formes de bureaucratie et de corruption qui ont miné le secteur durant des années où les pratiques les plus controversées avaient pris le dessus sur l'ultime objectif de satisfaire les besoins de la société et de sacraliser le principe de fournir un toit et une vie décente à des millions d'Algériens. C'est sur cette voie, et dans l'impératif d'acter les prémices d'une ère nouvelle, qu'il ne s'est pas passé un trimestre sans distributions importantes de logements, affectant le quotidien de milliers de citoyens dans les quatre coins du pays. Une voie qui est en phase de connaître des ajustements et des améliorations inhérents aux doléances des souscripteurs et des bénéficiaires, en matière de traitements de dossiers, de délais de livraisons, et de conformité des normes de qualité. Une relation qui n'était pas clairement établie entre les souscripteurs et les organismes de gestion, par le passé, et qui passe sous les effets de nouvelles orientations, par souci de transparence et d'écoute. Un début de changement dans l'amélioration du service public, qui ne va certainement pas manquer d'impacter positivement les procédures de prise en charge des préoccupations des citoyens, et contribuera à réduire progressivement la profondeur du fossé qui séparait le citoyen des institutions de l'Etat.