Au total sept écoles sont opérationnelles au niveau de la wilaya. Trois autres sont en attente d'agréement. Certaines d'entre elles dispensent l'enseignement pour les trois paliers, soit du primaire jusqu'au lycée. La plus connue à Béjaïa demeure l'école privée «Les Iris» qui a réalisé un taux de réussite de 100% au BEM et au baccalauréat. Cette école compte toujours des élèves lauréats au niveau de la wilaya. Le niveau des élèves est bien meilleur surtout durant la période de crise sanitaire. Les écoles privées ont dispensé les cours en ligne avec Internet. Des études appuyées à plein temps du fait que l'effectif des classes ne dépasse pas 20 élèves. Au niveau de ces établissements privés, le programme du ministère de l'Education nationale est appliqué. Il est appuyé par des matières optionnelles en langues française et anglaise. Arrivés au collège, les élèves parlent et écrivent parfaitement le français et l'anglais, et bien évidemment la langue arabe. Tous les élèves sont inscrits sur la plateforme nationale de l'éducation. Comparés au secteur public, les établissements privés se distinguent par l'efficacité de leur enseignement comme l'attestent les résultats annuels des examens de fin d'année. Dans ces établissements, les cartables sont légers lorsqu'ils ne sont pas remplacés par des casiers et des placards. L'encadrement des élèves est puisé majoritairement dans la frange des retraités de l'Education nationale avec cet avantage d'expériences et des salaires, qui sont relativement faibles comparés à ceux de l'école publique. Aux examens nationaux ces établissements privés, qui n'interviennent ni sur les sujets ni lors des corrections, obtiennent souvent des taux avoisinants les 100%.

Bien rémunérés en conséquence, ces établissements affichent la volonté d'offrir les meilleures conditions pédagogiques pour permettre l'épanouissement de l'élève. L'enseignement privé à Béjaïa reste un partenaire de l'enseignement public. La différence entre les deux systèmes réside essentiellement dans le fonctionnement qui repose sur la préoccupation de la réussite de l'élève et de la mise en place de dispositifs afférents. La sécurité, le transport scolaire et la cantine sont les atouts des établissements scolaires privés. Les grèves qui secouent régulièrement l'enseignement public sont inexistantes dans les établissements privés. Une bonne raison pour certains parents de s'orienter vers le privé. Dans ces établissements, les parents sont entendus et les directeurs sont moins tolérants envers les écarts de comportements, au grand dam des professeurs. Le confort et la non-surcharge des classes sont d'autres motivations encourageant le recours à l'enseignement privé. Cependant, le confort se pays. Le prix dépasse parfois tout entendement. Les parents affirment que les frais d'inscription sont sans cesse revus à la hausse. Ils se plaignent qu'on leur fasse payer les mois de vacances et du chantage exercé dans les cas où les parents décident de retirer leur enfant. D'autres dénoncent des structures inadaptées loin d'égaler celles de l'école publique. Si les pouvoirs publics gardent l'oeil vigilant quant à l'application des programmes scolaires officiels il n'en est pas de même pour les structures et l'évolution de la carrière des enseignants et de l'encadrement en général. Comparé à l'école publique, l'enseignement privé demeure peu signifiant en matière d'effectif et de création d'emploi.