Découlant d'une stratégie de lutte portée par une succession de décisions rationnelles et objectives, la 4e vague de la pandémie de coronavirus a été amortie à temps, sans arriver aux cas extrêmes de stress d'oxygène et de saturation d'hôpitaux. La baisse des cas de contamination se confirme et annonce un retour à la normale imminent, dans la mesure, où la majorité des activités commerciales, économiques, sportives et culturelles ont repris leurs cours, ou sont en cours de reprise. Cela étant, peut-on espérer une évolution significative de l'activité économique, et un bond en matière de développement et de réalisations? C'est toute l'interrogation que suscite ce recul de la pandémie, qui intervient à un moment plus qu'opportun pour renforcer l'application des réformes et relever les défis qui s'imposent sans le voile noir de la pandémie. En d'autres termes, à la veille du grand test de la période estivale, l'Algérie est- elle réellement prête à opérer un virage à 360°, et amorcer un nouveau départ? Est- il encore temps pour relancer une activité touristique dynamique et attractive en vue d'acter définitivement l'émergence d'une gestion qui permettra de redorer le blason d'un des fleurons touristiques de la méditerranée? Car il faut le dire, il s'agit là de saisir l'opportunité de cette trêve et intervenir sur les leviers économiques propres à la période qui va suivre, pour asseoir des bases solides, et confirmer une sortie de crise imminente. À ce titre, la reprise du tourisme pourrait être un indicateur fiable de relance économique, cela dans la mesure où toutes les dispositions y afférentes seraient prises et appliquées. Il s'agit d'un travail en amont qui visera à faire sauter les verrous et les freins, qui jusque-là ont mis le secteur à genoux, tel que l'attribution des visas, l'amélioration de l'accueil des services, et notamment les tarifs appliqués. Dans le même sillage, la réussite des Jeux méditerranéens représente, non seulement une fenêtre ouverte sur le monde, mais également un message clair de la naissance d'une nouvelle Algérie. Et ce, sans parler des retombées économiques de l'événement. C'est toute cette préparation qu'il va falloir consolider et affûter, puisque l'argument de la crise sanitaire n'est plus un facteur de complication. En profondeur, est- ce que ce retour à la normale permettra aux activités commerciales et économiques d'atteindre leur vitesse de croisière, et d'impacter positivement le quotidien des citoyens, et la relance économique? Cela dépendra inévitablement des challenges pris à bras le corps par l'État, à l'image de la relance du secteur industriel, où des mesures judicieuses ont été prises pour éradiquer tous les obstacles à l'investissement, et inciter les jeunes et les seniors à participer à la vie économie et la reconstruction du pays. Cela est également visible, à travers les approches adoptées sur les secteurs stratégiques tels qu'entre autres, celui de l'agriculture, du commerce, et du tourisme, qui convergent essentiellement vers l'éradication des pratiques anciennes, et vers l'application de nouveaux paradigmes de gestion et d'exploitation des richesses, et ce en vue de réhabiliter la confiance entre le citoyen et l'État. Car il est incontournable pour que cette vision aboutisse aux résultats escomptés, de s'attendre à un engagement et une contribution substantiel du citoyen. C'est dans cette optique, que la reprise et l'essor des activités commerciales demeurent tributaires, de plusieurs facteurs, hormis la baisse des cas de contamination, en l'occurrence, l'aptitude des pouvoirs publics à optimiser les atouts de cette baisse, la prise de conscience des opérateurs économiques et des commerçants des enjeux que représente cette accalmie, et la contribution des citoyens à l'édification d'une société responsable et engagée dans la construction de l'avenir du pays.