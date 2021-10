Le ministère de l'Education nationale a décidé d'accorder aux élèves un congé pédagogique à l'occasion du 1er novembre. Selon une dépêche rendue publique par l'agence officielle mercredi dernier à 20h09, «(...) le ministère de l'Education nationale tient à informer qu'il a été décidé d'accorder un congé pédagogique aux élèves à l'occasion du 1er novembre, et ce, à partir de jeudi 28 octobre 2021, au lundi 1er novembre. Les cours devront reprendre mardi matin». A première vue, cette décision vient à point nommé, puisqu'il a été jugé approprié de faire le «pont» pour la journée de dimanche, afin de ne pas casser le long week-end, puisque en plus des vendredi et samedi, deux journées non ouvrables, il y aura le lundi qui coïncidera avec la célébration du déclenchement de la Révolution nationale du 1er novembre 1954. Certes, ce repos-surprise de 4 jours aurait pu être programmé début octobre, au moment où le calendrier des examens et des vacances pour l'année scolaires 2021-2022, a été dévoilé. Oubli, inadvertance ou décision de dernière minute, quelle que soit la raison, cela n'a pas causé un réel tort, mais a été à l'origine d'un grand flottement. Car, en annonçant un congé «à partir de jeudi», la première interprétation faite et qui n'est d'ailleurs pas fausse, est qu'il n'y a pas cours jeudi. Or, les établissements scolaires des trois paliers ont bien travaillé ce jeudi! Certains parents se sont vus dans l'obligation de se déplacer, la matinée, aux écoles de leurs enfants pour s'assurer si cours il y a, ou pas. Pour certains élèves, cela a été aussi source de stress étant en pleine période des devoirs. Mais bien plus que ce chamboulement et ces moments de stress, la question est de savoir, comment est-ce que ces heures de cours vont être rattrapées, surtout que déjà les cours et les heures ont été réduits, afin de respecter le plan exceptionnel de l'organisation de la scolarité, décidé en raison de la pandémie de Covid-19? Les lycéens et les élèves du moyen n'ont, par alternance, que 4h30mn d'enseignement les matinées et 3h45mn, les après-midi. Les élèves du primaire, eux, n'ont cours qu'un jour sur deux (3 jours par semaine) avec une réduction proportionnelle du volume horaire pour chaque matière et une focalisation sur les apprentissages fondamentaux. Cette situation offre beaucoup de temps libre aux élèves, au point de croire que ces derniers ne sont plus scolarisés. En 45 minutes de cours pour une séance, l'enseignant a-t-il réellement le temps d'expliquer la leçon et de faire des exercices?

Si le ministère pense que le temps libre dont dispose l'élève va lui permettre de mieux s'adapter à la nouvelle technologie, en recourant à l'enseignement à distance, il devra plutôt savoir que l'enseignement «concentré» qui lui est dispensé, l'amène à recourir aux cours de soutien pour mieux assimiler ses cours. Et grâce au nouvel emploi du temps très aéré, le privé s'en donne à coeur joie! Au point où un parent d'élève, accablé par le coût des cours de soutien, a dit: «On est en droit de se poser des questions sur le caractère gratuit de l'éducation?».

Le ministère explique que ces plans spéciaux reposent sur l'impératif de cohabiter avec la pandémie, avec une reprise des cours en présentiel dans la mesure du possible. Mais à bien y réfléchir, si la vie a repris ses droits en Algérie, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait dans les établissements scolaires? Mosquées, salles de sport, lieux de détente, marchés... tout est, aujourd'hui, ouvert et les gens se côtoient, en observant le respect des mesures de prévention. Si c'est parce que les enfants n'ont pas suffisamment conscience du danger, il y a bien des éducateurs qui les encadrent? Il suffit juste de supprimer la récréation et les retrouvailles dans la cour de l'école. Qu'en est-il des universitaires? Les étudiants sont bien des adultes, pourtant dans certaines universités, les cours en présentiel sont de 3 matinées en 15 jours! Si c'est ainsi qu'on prévoit de former la prochaine génération et d'en faire la relève, il faut dire que c'est mal parti!