Partie favorite pour accueillir le siège de l'Agence africaine du médicament, l'Algérie a échoué dans sa candidature. En fin de compte, le choix a été porté non pas sur l' Algérie, mais sur le Rwanda. C'est ce dernier pays qui abritera le siège de l' AMA, puisque les résultats du vote des membres du Comité exécutif de l' UA ont été en faveur de ce petit pays de l'Afrique de l'Est en concurrence avec l' Algérie. L'Algérie, dont la production locale répond à plus de 60% de ses besoins en médicaments, avait pourtant une petite longueur d'avance sur son concurrent. Mais c'est sans compter sur le fort lobbying mené, notamment par Paul Kagame en faveur de son pays depuis les ratifications des traités instituant cette agence.

À titre de rappel, la candidature de l' Algérie, qui a ambitionné d'accueillir le siège de l'AMA, a été l'une des deux meilleures au classement, avec celle du Rwanda. L'Algérie a dépassé ainsi dans le classement la Tunisie, le Maroc, le Zimbabwe, l'Ouganda, la Tanzanie et l'Egypte. En tout, huit pays africains ont présenté leurs dossiers de candidatures pour abriter le siège de cette importante agence continentale. Il s'agit de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Zimbabwe.

La séance du vote tenue à Lusaka en Zambie s'est déroulée lors du Conseil exécutif réunissant les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine (UA) en présence du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra et du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Abderrahmane Benbahmed. L'un des enjeux de cette candidature est lié à l'augmentation des exportations des médicaments à travers le continent.

À cet effet, l' Algérie a organisé du 17 au 20 mai dernier à Dakar (Sénégal) un Salon El Djazaïr Healthcare. L'industrie pharmaceutique en Algérie, qui compte actuellement plus d'une centaine d'unités de production créées dans le cadre d'un partenariat avec les secteurs public et privé, ambitionne de conquérir le marché africain. Cependant, certaines unités qui se sont lancées dans l'exportation se sont plaintes de problèmes de transport, de change de devises dû à l'absence de succursales de banques nationales à l'étranger. Des partenariats en vue de produire plusieurs types de médicaments ont été ainsi conclus par le groupe Saïdal avec les laboratoires Pfizer, Sanofi, et le Groupement pharmaceutique de l'Union européenne (Gpue). La création de l'Agence africaine du médicament (AMA) attendait depuis 2009. Entrée en vigueur en novembre dernier, ladite agence est issue d'une initiative conjointe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Union africaine (UA). Calquée sur le modèle de l'Agence européenne du médicament (EMA), cette nouvelle organisation de l'UA sera chargée d'assurer la disponibilité des médicaments et des vaccins sur le continent africain. Elle devra aussi renforcer la lutte contre les faux médicaments ainsi que les produits médicaux contrefaits ou de qualité douteuse ou inférieure.