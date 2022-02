La réception du barrage de Souk N'tleta dans la commune de Tadmaït, à l'ouest de Tizi Ouzou, est prévu en mars 2023, ont indiqué, hier, les responsables de ce projet au wali Djilali Doumi au cours de sa visite d'inspection et de travail sur le site de cet ouvrage hydraulique. Un exposé sur l'avancement des travaux lui a été présenté par les responsables du projet (l'Agence nationale des barrages et des transferts) et le groupement d'entreprises turques (réalisateur du projet) auprès desquels le chef de l'exécutif a insisté sur l'achèvement des travaux de ce barrage avant les délais fixés. Quelques contraintes rencontrées sur le site ont été soulevées, parmi lesquelles la question principale de relogement des 271 familles dont les demeures sont situées sur le lieu du projet et dont l'assiette servira à l'extraction de l'argile nécessaire à la construction du barrage. Le wali a, à l'occasion, instruit les responsables en charge de l'opération de relogement des familles d'accélérer les travaux de réalisation des logements dont certains sont sur le point d'être achevés. D'une capacité de 98 millions de mètres cubes, le barrage, dont les travaux lancés en 2014, sont achevés à 80%, devait être initialement livré en 2020, selon les responsables du projet. Dans les communes de Mkira et Tizi Ghennif, où il a inspecté plusieurs projets de divers secteurs, le chef de l'exécutif local a déploré le non-lancement de plusieurs projets dont les budgets ont été pourtant attribués et débloquée. À ce titre, il a exhorté les responsables locaux, les élus et le chef de daïra, à procéder au lancement? sans délai des projets inscrits et non encore entamés.