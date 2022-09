Des discussions riches et fructueuses qui ont nourri le succès de la 158e réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, il ressort que l'axe algéro-égyptien s'est érigé en rempart face aux tentatives avortées de sabordage du prochain Sommet d'Alger, les 1er et 2 novembre prochain. La visite de travail, fin janvier, du président Abdelmadjid Tebboune au Caire a balisé la voie au resserrement des liens entre les deux pays dont le rôle est décisif, tant au plan régional, continental qu'international. Ainsi, la dimension stratégique de leur vision commune des enjeux et des actions à entreprendre va-t-elle logiquement peser dans la gestion des conflits et des crises et des difficultés que rencontre la Nation arabe vis- à- vis de laquelle l'Algérie, comme l'Égypte, ont une lourde responsabilité.

Depuis de nombreuses années, la Ligue arabe a connu des divisions préjudiciables. Quatre de ses membres fondateurs traversent une situation tragique. L'Irak ne s'est jamais remis des agressions d'une coalition internationale sous le fallacieux prétexte d'armes de destruction massive, la Syrie ploie sous les contraintes d'un Printemps arabe dont la bourrasque n'a pas épargné d'autres contrées, le Soudan disloqué et confronté à d'inextricables difficultés économiques et politiques n'a pas émergé de la zone des tempêtes, le Yémen traverse une longue nuit à peine dissipée par la trêve dont il faut espérer qu'elle résiste aux coups de boutoir, le Liban est dos au mur face à une catastrophe aux germes non identifiés et la Palestine n'en finit pas d'agoniser sous la botte sanglante d'un sionisme arrogant. De même, le Maghreb n'est pas exempt de menaces pendantes, comme en Libye et au Sahara occidental. La vague de normalisation a aggravé la dérive dans laquelle est embarquée l'organisation pan arabe, au point de mettre en péril l'édifice interpellé par l'urgence d'une refondation.

Face à tant de problèmes, face à tant de défis, les États arabes sont condamnés à prendre en considération les attentes et les frustrations de leurs peuples et c'est pourquoi l'axe égypto-algérien revêt une importance cruciale. La position pivot des deux pays frères, en Afrique et en Asie, notamment a été soulignée par les présidents Tebboune et Al-Sissi qui privilégient la stabilité et la sécurité régionales, l'unité des rangs arabes et l'action commune de la Ligue. Il ne pouvait, dès lors, y avoir aucun doute sur la prépondérance de cet axe en faveur de la réussite du Sommet d'Alger. La démarche du président Tebboune, fondée sur le dialogue, la solidarité et l'unité des rangs, au plan interne et extérieur, aura prévalu en ces temps de grande turbulence pour que se dissipent les nuages autour du Sommet arabe, le 1er Novembre. La date est suffisamment sacrée et consacrée pour que soit observée une quelconque dérive au plan de la représentation, les chefs d'État sachant combien cette symbolique revêt une importance extrême et le regard des peuples, au premier rang desquels le peuple algérien, plus que vigilant. Il y a tant et tant de dénominateurs communs qui font de cette rencontre le point d'orgue d'une nouvelle vision face aux nombreux défis tels que la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, la reconstruction des pays frères ravagés, et nul doute que, rien que pour cela, le Sommet réunificateur d'Alger marquera d'une pierre blanche l'histoire de la Nation arabe.