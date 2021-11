En effet, ce projet de texte initié par le ministère de la Poste et des Télécommunications, vise à améliorer et optimiser la qualité des services en matière de communications électroniques afin de satisfaire les besoins du public. Ce projet permettra, d'une part, de faciliter les procédures et démarches relatives à l'octroi de l'autorisation, et d'inciter les opérateurs économiques à stabiliser leurs investissements, d'autre part.

Par ailleurs, les montants des redevances prévues par ce texte seront totalement adaptés en fonction des spécificités du Marché national des communications électroniques, qui constitue une des priorités du plan de relance économique.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, la définition des concepts est préalablement indispensable du point de vue méthodologique.

En effet selon la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, son article 10: «Il est entendu, au sens de la présente loi, par:

1.Communications électroniques: toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique.

La même définition existe dans la loi française. Son article 2 prévoit: «On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privé.» Partant de ces définitions, le contenu de ce projet de texte intéresse, a priori deux secteurs: le ministère de la Poste et des Télécommunications et le ministère de la Communication, s'agissant de supports et de contenu. Cependant, l'on sait que, récemment, par décret exécutif, l'établissement public de télédiffusion d'Algérie peut conclure des contrats commerciaux pour la fourniture de prestations de services de diffusion directe par satellite pour les services audiovisuels. Ce décret vise à optimiser l'exploitation et la rentabilisation commerciale du satellite Alcomsat et d'autres satellites. L'avenir de Télédiffusion d'Algérie (TDA) et sa pérennité sont liés à la diversification de ses activités en sa qualité d'Epic. TDA est appelée à diversifier et étendre ses activités en termes de prestations de services de communication électronique. L'exemple frappant qui encourage cet établissement à aller dans ce sens est celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel français (CSA)

En effet, à la place du CSA et de l'Hadopi, on devrait voir apparaitre au 1er janvier 2022, l'Autorité de régulation de la communication et du numérique (Arcom).La création de l'Arcom va permettre de constituer un régulateur intégré aux compétences élargies. Cette nouvelle autorité sera également davantage en prise avec les enjeux du numérique.

D'ailleurs, le CSA vient de lancer une nouvelle consultation sur le futur de la TNT. Il annonce travailler sur la modernisation de la TNT et lance une consultation concernant les services interactifs sur la TNT. Le CSA fait référence aux services HbbTV et souhaite recueillir les contributions de toutes les personnes intéressées sur les catégories de services interactifs qui pourraient être autorisées, les besoins en ressources en fréquences et en numéros pour les mettre en oeuvre ainsi que les projets correspondants.

Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) est à la fois un standard industriel et une initiative de promotion d'harmonisation de la diffusion de la télévision et de l'accès internet dans la fourniture de programme au consommateur final à travers les télévisions connectées et les set-top boxes HbbTV permet aux chaînes de télévision de publier en plus et en accompagnement de leurs programmes télévisés, des contenus additionnels. Son principal atout, est de rendre le service interactif diffusé neutre par rapport à la marque du récepteur TV qui intègre ce standard. Tout ceci est compris dans l'OTT (over the top) et c'est cette interactivité qui constitue l'avenir de TDA. Bien sûr si le ministère de la Communication récupère ses attributions pour veiller au développement du secteur. Ces attributions seront transférées au secteur des télécommunications faute de réaction et de suivi par les professionnels du secteur de la communication.





Docteur Tahar Beddiar *

* Juriste spécialisé en communication électronique