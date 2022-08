Souffler le chaud et le froid! Une expression qui résume parfaitement les relations algéro-françaises. Depuis que l'Algérie a arraché son indépendance, les deux pays sont dans le «je t'aime, moi non plus». Les 60 dernières années ont été des plus tumultueuses. On a eu droit à des périodes d'amour, vite rattrapées par les conflits. Le lourd tribut de la colonisation et le poids du passé ont fait que la page n'a jamais pu être vraiment tournée. Aujourd'hui, l'occasion est donnée pour y écrire un nouveau chapitre. La France est dirigée par un président né après l'indépendance de l'Algérie, loin de la nostalgie de l'Algérie française. Abdelmadjid Tebboune,lui, s'attelle à construire l'Algérie nouvelle, en remettant le flambeau à cette même génération post-indépendance. C'est justement cette même jeunesse qui peut construire un avenir basé sur une relation fraternelle. Néanmoins, cela ne peut passer que par une réconciliation des mémoires. Car, si la jeunesse algérienne n'est pas revancharde, elle demeure très attachée à son Histoire. Le nationalisme coule dans les veines des descendants du million et un demi-million de martyrs. Fiers, ils ne demandent qu'une reconnaissance. Celle des crimes de la colonisation.

Les jeunes Algériens sont prêts à pardonner. Ils sont conscients que de l'autre côté de la Méditerranée, la nouvelle génération ne comprend pas leur douleur. Car, ils ne connaissent pas l'Histoire de l'Algérie, ou très peu. Ce qu'ils connaissent est le moins que l'on puisse dire «biaisé». Du côté français, les ultras de l'Algérie française ont «falsifié» cette Histoire qui n'a pas été écrite de manière franche et objective.

La jeunesse algérienne connaît les crimes coloniaux, pas la jeunesse française. Cette dernière ne connaît presque rien de l'Algérie, le peu qu'elle connaît c'est à travers la diaspora algérienne qui ne reflète pas souvent la réalité. D'ailleurs, les Français qui visitent l'Algérie sont étonnés de découvrir un pays loin des stéréotypes véhiculés par certains médias européens. On ne se lassera jamais de raconter l'histoire de Fanny, cette jeune Française rencontrée cet été à Alger, qui l'a visitée pour la 4ème fois. Elle avoue toute honte bue qu'elle avait des tendances proches du Front national (FN).

En découvrant l'Algérie, elle s'est redécouverte elle-même. Elle a complètement changé sa vision sur le Maghreb en général et sur les «Arabes» en particulier. Elle assure avoir rencontré un peuple aimable, sincère et joyeux avec une jeunesse qui ne diffère guère de celle de son pays. Elle qui a compris cette douleur qui ne dort jamais, pense que la rencontre entre les deux jeunesses puisse permettre une unification commune pour construire de vrais ponts entre Paris et Alger! Chose que, faut-il l'avouer, tente de faire le président Macron avec son homologue algérien. La visite d' «amitié» qu'il va entamer, aujourd'hui, entre dans ce cadre. Elle est pleine de symboles. Cela paraît peut -être anecdotique, mais Macron compte visiter la fameuse «Disco Maghreb», une boutique de cassettes audio qui est sortie de l'anonymat après que le célèbre DJ Snake a fait une chanson en son honneur. Il s'agit d'une star internationale qui porte en lui la double culture algéro- française. Il résume à lui seul les défis que cette jeunesse peut relever ensemble. D'ailleurs, dans le même sens, il est prévu qu' Emmanuel Macron rencontre, demain après les formalités officielles, des «jeunes entrepreneurs, startuppeurs et porteurs de projets algériens». Il s'agira de comprendre l'écosystème algérien et les liaisons qui peuvent être faites avec la ´´French Tech». Les deux pays oeuvrent à développer l'économie numérique, ils grouillent d'idées et d'initiatives. Beaucoup de choses peuvent être faites pour peu que l'on «connecte» les forces vives de la Méditerranée. Cela peut «accoucher» du tant recherché partenariat «gagnant- gagnant» et se répercuter positivement sur les relations politiques entre les deux pays,car l'avenir est à la jeunesse...