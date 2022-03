Les enjeux mémoriels demeurent au coeur des débats et des remontrances, souvent houleux et parcimonieux de la part des élites et des politiques français. Plus de 60 années se sont écoulées depuis les sinistres événements de la création de l'OAS, une organisation terroriste coloniale réticente aux droits des Algériens à la liberté et à l'indépendance.

Une animosité née au sein d'une partie de la communauté française en Algérie, bernée par cette envie de garder une Algérie rebelle, dans les filets du colonialisme, malgré une aspiration écrasante d'une nation entière à accéder à son indépendance. Dans sa logique anti-indépendantiste, l'OAS constituée de militaires, dont de hauts gradés de l'armée coloniale et de politiques rompus à l'extrémisme de droite, commettra les pires atrocités en Algérie à quelques mois de l'indépendance nationale.

Tentant de s'interposer aux accords d'Evian, l'organisation criminelle avait opté pour la politique de la terre brûlée en Algérie. Selon des récits historiques concordants, dont un article du journaliste américain Paul Hénissart, les victimes de l'OAS en Algérie s'élèvent à plus 2 200 morts. S'engouffrant dans une logique meurtrière et suicidaire, elle poussera paradoxalement les Européens à fuir l'Algérie, malgré les mesures de représailles, dont une série de plasticages à leur encontre. Loin de se satisfaire des tueries et des massacres collectifs, même contre des Français d'Algérie, l'OAS se lancera dans une série d'attentats et d'opérations spectaculaires, visant à saboter les installations, les ports, les prisons et les usines. Cela, se passait souvent avec la passivité-complicité des services de sécurité français, dont l'armée comptait une majorité de fidèles et de complices. Les récits des différents historiens nationaux et étrangers convergent vers cette idée que l'OAS était animée par cette doctrine extrémiste meurtrière, qui a caractérisé sa logique de terreur à partir de janvier 1962. Développant une approche nouvelle, l'OAS entreprend de cibler les différentes corporations professionnelles, à travers des attentats opérés dans les grandes villes, au sein des populations algériennes. Les services de sécurité français, à la tête des opérations de lutte anti-OAS, sont également la cible d'opérations spectaculaires, dont des plasticages de lieux de la sécurité militaire, des tirs aux mortiers, comme ceux de Bab El Oued ayant ciblé une caserne de la gendarmerie française. À Oran, quatre valeureux militants du FLN, condamnés à mort, dont Lahouari Guerrab, Mohamed Freh, Sabri et Si Othmane sont exécutés par l'OAS le 13 janvier 1962 dans la prison civile d'Oran. Le 28 février de la même année, un attentat aux voitures piégées ciblera l'esplanade du quartier Mdina Jdida dans la même ville, faisant plus de 80 morts et plus de 150 blessés. Le 15 mars, un commando de l'OAS prend d'assaut la prison civile d'Oran, où il fera exploser deux voitures piégées bourrées d'explosifs et d'essence. Des dizaines de détenus algériens y perdront la vie, sans compter la centaine de blessés. Alger ne sera pas exemptée de cette folie meurtrière. Les attentats sauvages et les opérations ciblées ne cesseront pas tout au long de l'année 1961 et une bonne partie de l'année 1962. Outre les mitraillages anarchiques des populations algériennes, l'OAS empruntera la voie de la terreur, à travers la multiplication des attentats aux explosifs et les tirs de mortiers.