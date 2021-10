Le réseau des journalistes algériens de soutien au combat du peuple sahraoui a organisé, hier, une conférence sur «le problème de décolonisation du Sahara occidental», à la veille de la tenue des travaux de la 4e commission de l'ONU.

La conférence a été l'occasion, pour l'association «Machaâl Echahid», d'apporter sa contribution en matière de solidarité au combat du peuple sahraoui.

La rencontre a été inaugurés par une intervention du président du réseau des journalistes, Mustapha Aït Mouhoub, qui a rappelé l'enjeu de la décolonisation et la solidarité avec le peuple sahraoui dans son combat légitime pour son indépendance.

Dans ce sens, le représentant du réseau a souligné que «la question de la décolonisation, telle que reconnue par l'ONU, connaît des processus, le premier qui est caractérisé par le débat franc et sans ambages de la 4e commission, dont le droit du peuple sahraoui pour son autodétermination est reconnu pleinement, mais le deuxième processus et qui est le plus périlleux, c'est celui du mécanisme exécutif qui connaît un sérieux blocage, quant à l'accélération de la démarche de la décolonisation», a-t-il martelé. Selon Mustapha Aït Mouhoub, le représentant du réseau des journalistes algériens de soutien au combat du peuple sahraoui, la question de blocage est le produit «des démarches françaises visant le retardement du processus de règlement de la question de la dernière colonie en Afrique, à savoir le Sahara occidental», et d'ajouter « la France est la première responsable dans le blocage du règlement de la question du Sahara occidental», a-t-il précisé.

Le président du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), Bouzid Lazhari, a expliqué, lors de son intervention, en sa qualité de militant de la cause sahraouie et ancien fonctionnaire au sein des institutions de l'ONU, en rappelant le périple de la reconnaissance de la cause du peuple sahraoui et de son combat légitime au sein de l'instance onusienne.

Bouzid Lazhari est revenu sur le dernier exploit qu'avait engrangé la diplomatie du Front Polisario, en précisant qu' « on ne comprend pas pourquoi certains s'étonnent de cet exploit et de cette victoire de la diplomatie du Front Polisario et du peuple sahraoui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instance onusienne a reconnu le Sahara occidental comme une entité géographique, appartenant au peuple sahraoui dans le cadre d'un processus de règlement qui aboutira via un référendum. Le référendum finira par se réaliser et le peuple sahraoui obtiendra son indépendance. Les causes justes aboutiront toujours vers leurs objectifs et leurs fins escomptées», a-t-il souligné.

Bouzid Lazhari a expliqué aussi que le rôle de la France a été pour beaucoup dans le blocage du processus référendaire. Il incombe à la France de mettre un terme à la « situation de tergiversation, sciemment entretenue pour permettre au Maroc, le pays colonisateur, de maintenir le statu quo et tourner le dos aux résolutions adoptées par l'instance onusienne», a-t-il mentionné.

La rencontre a été caractérisée par un débat général qui a vu la participation des militants de la cause sahraouie. Le débat a axé ses priorités sur la nécessité de renforcer la solidarité à l'égard du peuple sahraoui, et faire en sorte que les journalistes et les médias s'impliquent, davantage, dans ce genre de questions de décolonisation en général et de la question du Sahara occidental et de la Palestine en particulier.

Le réseau des journalistes et les autres organisations s'inscrivant dans le même sillage, ont insisté sur l'importance de l'implication de tous les peuples libres du monde pour la cause du peuple sahraoui, et exploiter tous les espaces au niveau national, régional et international pour faire entendre la voix des causes justes, dont l'Algérie n'a jamais lésiné pour les défendre et les soutenir.

La conférence a été conclue, en rappelant le rôle du réseau et des organisations pour le soutien au combat du peuple sahraoui, qui consiste à maintenir la coordination et les actions visant la réalisation de l'objectif de l'autodétermination et l'indépendance du Sahara occidental.