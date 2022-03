Ouvert depuis samedi dernier, le procès de l'ancien ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar s'est poursuivi hier par l'audition des accusés. Le principal accusé est poursuivi pour dilapidations de foncier agricole, industriel et touristique au niveau de le wilaya de Mostaganem en octroyant des lots de terrains aux rejetons des hommes d'affaires et hauts responsables. L'expertise judiciaire avait conclu que Temmar ait signé 17 décisions importantes et attribué des contrats de concession à des hommes d'affaires influents après le 19 août 2017, date de sa nomination au poste de ministre de l' Habitat. Interrogé à ce propos par le juge, il a soutenu qu' «il avait signé sa dernière décision le 19 août 2017». Cet ancien wali de Mostaganem a été auditionné avant-hier au pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed au sujet de l'octroi d'indus avantages lorsqu'il était à la tête de la wilaya de Mostaganem. Il à rejeté toutes les charges retenues contre lui. Il a été interrogé, notamment sur des contrats de concession attribués à l'un des frères Kouninef, l'un des frères du patron de l'Etrhb, Ali Haddad, à l'ancien P-DG de la SIH (Société d'investissement hôtelier), Abdelhamid Melzi et à Fares Sellal ainsi que d'autres moins connus. «Le wali intervient pour accorder la pré-affectation de l'assiette foncière dans le cadre d'une commission mixte, après que le contrat de concession soit établi par le directeur des Domaines de l'Etat après l'examen du plan de cadastre», a-t-il soutenu, précisant que «la décision est transmise par la suite au directeur de la réglementation et affaires générales(Drag)», s'est-il défendu. Il lui est reproché d'avoir attribué des concessions dans la zone d'extension touristique dans la wilaya de Mostaganem sans l'aval de l'Agence nationale de développement touristique(Andt). Abdelwahid Temmar est poursuivi dans cette affaire pour octroi d'indus avantages au profit de plusieurs investisseurs en tête desquels, l'ancien chef du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Ali Haddad, en plus des frères Kouninef et le fils de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal et d'autres. D'après les déclaration de son directeur d'industrie, il avait octroyé des contrats de concession aux hommes d'affaires privilégiés dont les dossiers présentés sont incomplets. L'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia est également impliqué à travers ses instructions émises dans le cadre de la régulation du foncier. L'ex-directeur général de la résidence d'Etat du «Sahel», Hamid Melzi est également impliqué dans ce dossier.