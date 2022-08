Attirés par une amélioration notable du climat des affaires, les partenaires étrangers témoignent d'un plus grand intérêt pour l'investissement en Algérie. Effet direct du renouvellement des institutions, de l'assainissement de l'administration et de la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, le volume des partenariats et la création de conseils d'affaires s'accentuent.

À ce titre, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu l'ambassadeur du Japon, Kira Kono. Ce dernier a exprimé «le grand intérêt des institutions de son pays à investir en Algérie, considérant l'Algérie comme une porte d'entrée de l'Afrique».

Une force qui renaît des dernières dispositions et mesures prises pour opérer les changements tant attendus. Ces derniers se sont particulièrement articulés autour de l'impératif de rendre l'acte d'investir plus fluide.

À cet effet, des décisions inédites ont été prises en matière de facilitation bancaires, fiscales et douanières. Toute l'importance de ces nouvelles orientations économiques réside dans de son application sur le terrain. C'est précisément l'argument qui a fait aboutir ces nouvelles orientations aux résultats escomptés. D'où l'émergence d'une nouvelle dynamique qui s'exprime sans ambiguïté sur le renforcement de l'attractivité de l'Algérie.