La loi sur «l'investissement avait subi des amendements substantiels», c'est une déclaration du Premier ministre, ministre

des Finances, Aïmene Benabderrahmane, lors de sa visite dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'Algérie à l'Expo 2021 Dubai.

L'investissement économique constitue le défi essentiel de l'Etat algérien dans la perspective de renouer avec la performance et la dynamique industrielle et de croissance.

à ce propos, Aïmene Benabderrahmane a justifié cet amendement, en rétorquant que « la loi sur l'investissement représente l'un des principaux éléments de réformes structurelles et profondes en passe d'exécution», signe d'un retour à la démarche, visant l'ouverture sur les exigences d'un marché mondial en demande accrue en investissements directs.

Expliquant les motifs de cet amendement, le Premier ministre a indiqué que c'est une «approche intégrée de l'économie et du développement, initiée par le président de la République», et d'ajouter «une telle approche, a permis une révision de la loi sur l'investissement, en y introduisant des amendements substantiels permettant d'investir dans tous les domaines, notamment le tourisme, les énergies renouvelables, les mines et l'agriculture, afin que ces secteurs soient ouverts à tous ceux qui souhaitent accéder au marché algérien», a-t-il rappelé.

Il faut savoir que la règle des 49/51%, a été abrogée dans la nouvelle loi relative aux investissements. Cette règle que les investisseurs étrangers considèrent comme une «contrainte» pour leurs projets d'investissement dans le pays, est défendue par un nombre d'économistes et d'experts dans le monde des affaires, puisqu' elle permet à l'économie nationale d'avoir une marge de manoeuvre, quant aux choix relatifs au développement autonome du pays dans les secteurs stratégiques et vitaux.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a défendu le fait que «la vision adoptée en matière d'investissement ne sera soumise qu'au principe de gagnant-gagnant, pour faire avancer l'économie nationale, vers de nouveaux horizons fondés sur des revenus diversifiés, loin de la dépendance aux hydrocarbures», a-t-il expliqué.

Certes, la réflexion est en train de germer à propos de la diversification de l'économie nationale en dehors de la dépendance chronique aux hydrocarbures.

La nouvelle loi sur l'investissement doit tenir compte des expériences précédentes qui ont mené l'économie du pays à la ruine. Mais l'enjeu reste toujours posé, quant à une économie concurrentielle et qui génère de la croissance pour absorber le chômage endémique et réhabiliter les secteurs tertiaires qui subissent l'asphyxie. L'Algérie est en train de revoir ses expériences économiques, les réformes sont en train d'être entamées. Le contexte international est propice pour des partenariats stratégiques sur le plan économique, dans le but de saisir les opportunités qui s'offrent au pays, à travers une démarche multilatérale, qui arrangera les affaires du pays, sur le plan des investissements et l'attractivité des marchés internationaux.