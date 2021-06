Plusieurs centres de vaccination contre la Covid-19 ont été ouverts à Constantine. Les responsables agissent par étapes et tranches d'âge pour appeler les citoyens à se rapprocher du centre le plus proche pour recevoir la dose de vaccin. Néanmoins, si certains ont une confiance mesurée pour accepter le vaccin, d'autres préfèrent attendre et exigent même que ce soit le vaccin russe ou chinois, sinon ils choisissent d'attendre. En effet, beaucoup de citoyens n'ont pas confiance en les vaccins venant d'Angleterre ou d'Inde.

Ceci eu égard aux informations qu'ils ont eues ou lues, selon lesquelles les deux vaccins cités provoqueraient des complications, pouvant même porter atteinte à la vie du vacciné. Pourtant on croit savoir que ces deux vaccins sont même efficaces contre les variants à 93%, aussi bien britanniques qu'indiens. Astra Zeneca s'est en plus, révélé plus performant contre les variants de la Covid-19 comme démontré par les autorités britanniques. Pourquoi donc cette méfiance des citoyens constantinois qui attendent le vaccin russe qui devait être fabriqué en Algérie?

Nous avons approché quelques citoyens pour en comprendre les vraies raisons et la plupart pensent que le fait que les vaccins indiens, britanniques et même américains n'ont pas été fabriqués selon les anciennes méthodes, mais qu'aussi des personnes y ont laissé la vie après l'avoir pris! «C'est sur Internet», nous déclare un citoyen poursuivant: «Faites des recherches si vous n'êtes pas convaincus.» En effet, quelques informations lancées sur les réseaux sociaux parlent de décès de certains patients ou des complications graves après avoir pris ces deux vaccins, mais ce n'est pas vraiment la vérité. L'Etat avant tout ne va pas importer un traitement qui peut porter atteinte à la santé de ses citoyens. En plus, aucun décès n'a été enregistré pour ceux qui se sont fait vacciner avec ces deux vaccins. La campagne de vaccination

anti-Covid-19 ouverte aux citoyens depuis plusieurs semaines, avance cependant selon des sources hospitalières. Selon les mêmes sources, «les effets secondaires les plus fréquents des vaccins Covid sont bénins et de courte durée. Les plus fréquents, ajoutent nos sources: «réaction locale, gonflement et douleur, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons, fièvre, douleurs articulaires, nausées, vomissements parfois et gonflement des ganglions lymphatiques. C'est dire que l'un des plus grands obstacles à la lutte contre la pandémie n'est pas d'ordre médical ou logistique. Il s'agit d'une désinformation sur les vaccins contre la Covid-19. De nombreuses personnes ne savent pas si elles doivent recevoir le vaccin ou s'y opposer fortement. Souvent, c'est parce qu'elles ont entendu des informations incorrectes sur le vaccin ou ses effets. C'est pour cette raison, estiment nos sources que «si l'on veut obtenir une immunité collective, il est important de commencer à dissiper les mythes, afin que les gens n'hésitent pas à se faire vacciner». Les vaccins importés par l'Algérie ont été rigoureusement testés, ont souligné nos sources et «cette méfiance est inconcevable. Maintenant, on ne peut pas forcer les gens». À la question de savoir si les vaccins contre la Covid-19 peuvent avoir des effets indésirables graves, au point de provoquer la mort, du moins pour ceux importés par l'Algérie, nos sources rassurent: «Cette inquiétude médicale provient des réseaux sociaux, lancée par un nombre de groupes antivaccination à l'étranger et même ici. Des rumeurs qui ne correspondent pas à la réalité». Mais entre rumeur et réalité, le citoyen algérien a une préférence, soit le vaccin russe, soit le chinois.