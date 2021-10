C’est une initiative qui peut enclencher une véritable dynamique de développement du secteur de l’artisanat dans la wilaya de Tizi Ouzou. Amorcée par l’Association pour l’investissement dirigée par Rachid Guerbas, qui a su réunir les compétences nécessaires à même de mener ce travail sur le terrain pour accompagner les artisans. Lors d’une réunion de ses membres, l’association, dont la mission est de promouvoir l’investissement, a dressé un tableau exhaustif du secteur. Les problèmes rencontrés ont été soulevés par les individus concernés eux-mêmes, alors que des ébauches de solutions et de stratégies à mener ont été au menu des travaux des experts et des universitaires présents. Aussi, l’un des moyens qu’ont trouvés les intervenants est incontestablement le regroupement des artisans en coopératives spécialisées dans chaque domaine. Ces regroupements, affirmaient nombre d’experts, sont à même de constituer un terrain d’échange d’idées et de stratégies pour donner de la visibilité aux produits fabriqués. Des regroupements qui donneront de la force à ces professionnels des produits artisanaux et des produits du terroir. Ainsi, une fois regroupés en coopératives, les artisans peuvent influer sur les décisions et les politiques des pouvoirs publics concernant leurs créneaux et affronter aussi les problèmes rencontrés sur le terrain. Mais ces coopératives nécessitent un accompagnement consistant, ce qui appelle la présence à leurs côtés des pouvoirs publics et des experts. L’Etat, de l’avis des membres de l’association, est un partenaire dans cet objectif de développement de l’artisanat. Un partenaire représenté généralement par les directions concernées, ainsi que les dispositifs d’accompagnement de l’investissement artisanal. En effet, l’Etat, selon de nombreux intervenants, doit rester à l’écoute des artisans, lesquels ont des doléances mais aussi de nouvelles idées à proposer. Pour sa part, l’Association pour la promotion de l’investissement (API) se présente comme un cadre favorable à l’émergence de nouvelles idées et de nouvelles approches, afin de développer le secteur de l’artisanat, en particulier et et l’investissement, en général. C’est une force de proposition qui œuvre à marquer son empreinte le travail visant l’essor de l’artisanat et de l’investissement. Enfin, il est à rappeler que l’association, qui a déjà eu à organiser des salons, pour la promotion des produits de l’artisanat et les produits du terroir, compte élaborer une batterie d’idées afin d’aider les représentants des pouvoirs publics à mettre en œuvre la politique du gouvernement, mise en branle dans le cadre du nouveau Plan d’action, qui englobe le développement de l’investissement. Des solutions pour dépasser le problème des zones d’activités et des idées pour récupérer des moyens logistiques non utilisés, à l’instar des 100 locaux par commune, qui peuvent servir d’espaces aux artisans. L’API compte apporter sa touche dans le développement de l’investissement et ce n’est pas la volonté qui manque à ses membres.