«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis! Quant à mes ennemis, je m'en charge!». Décidément, le Makhzen vient de franchir un nouveau pas dans sa soumission à l'entité sioniste. Tombé dans la servilité, le raume du Maroc se met au service de «son maître». Ne s'étant pas contenté de fomenter, depuis plusieurs années déjà, des coups fourrés contre l'Algérie, le Makhzen est même devenu, par presse interposée, le porte-parole de l'entité sioniste.

Histoire de plaire à son «maître», le Makhzen est devenu le sous-traitant de l'entité sioniste et s'attaque à l'Algérie. Face à la détermination de l'Algérie qui milite contre le statut d'observateur d'Israël au sein de l'Union africaine, l'entité sioniste tente de mobiliser ses relais. Sur ce point, la presse marocaine est toute disposée. Sous le titre «Face à la menace algérienne, Israël se mobilise pour garder son statut d'observateur à l'UA», le site marocain d'information, yabiladi.com souligne que «le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avait expliqué l'échec (Sic!) de sa tentative par le «blocage» du Maroc et quelques-uns de ses proches alliés dont la République Démocratique du Congo (RDC)». Un échec! La question du retrait est pourtant, bel et bien inscrite «en haut de l'ordre du jour» du Sommet de l'Union africaine. Se faisant l'avocat du diable, le site «barlamane.com» contre-attaque sous le titre «Alger, désespéré, veut priver Israël de son statut d'observateur à l'Union africaine». L'auteur de l'article soutient que «dans les instances internationales (Union africaine, Nations unies...), le régime algérien ne se focalise pas seulement (et vain) sur les thèses du Polisario. Sa nouvelle fixation est Israël» et d'ajouter qu'»Alger veut priver Israël de son statut d'observateur au sein de l'organisation intergouvernementale.» Dans son hystérie, le site «hespress.com» en français, titre «UA: l'Algérie complote pour mettre des bâtons dans les roues d'Israël». Dans son argumentaire, le rédacteur affirme que «le plus grand pays nord-africain a montré une hostilité des plus acharnées contre Israël lorsque le Maroc a rétabli ses relations diplomatiques avec l'Etat hébreu». Pour étayer ses propos, rien de mieux que le titre de L'Expression:«Le Mossad à nos frontières.». La même publication soutient que «pour Israël l'affaire est gagnée puisque le pays entretient des relations diplomatiques avec 46 membres sur les 55 adhérents de l'organisation, et peut compter également sur son historique avec l'organisation, puisque le pays avait le statut d'observateur au sein de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), jusqu'en 2002». Dans son délire, la presse du Makhzen avance même la suspension de la République arabe sahraouie démocratique de l'Union africaine sous prétexte que la Troïka de l'Union, qui sera composée du président de la République démocratique du Congo, Felix-Antoine Tshisekedi (président sortant de l'UA), du président du Sénégal, Macky Sall (président en exercice de l'UA) et du président des Îles Comores, Azali Assoumani (président entrant de l'UA), «reconnaît la marocanité du Sahara et y détient une représentation consulaire» soutient le site lematin.ma. Aussi, et pour avoir bonne conscience, le site leflashinfo.com tente de rappeler les pseudos positions «constantes et inchangées du Maroc envers la cause palestinienne».