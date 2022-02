Inflation de ratages et de promesses: en la matière, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, est un maître incontesté. Il excelle dans l'art de brasser du vent.

Il a juré devant les caméras de télévision de «couper des têtes» pour faire jaillir des torrents de lait, de débarrasser le marché de spéculateurs, d'offrir une viande à 800 DA, d'organiser l'approvisionnement par la réalisation des marchés de gros et des grandes surfaces...

La liste des promesses non tenues étant trop longue, il ne reste plus au ministre du Commerce que de présenter des excuses aux consommateurs algériens qu'il a fait baver jusqu'à user leurs glandes salivaires. Que va-t-il encore servir au citoyen à l'occasion du prochain mois de Ramadhan, si toutefois il survit au prochain remaniement gouvernemental? Car, il faut le dire, il lui sera difficile de résister à la torpille que lui ont adressée les députés, l'accusant frontalement de mentir sur les chiffres. Quand c'est la représentation nationale qui accuse publiquement un ministre de la République de mensonge, ce dernier doit s'expliquer. C'est un devoir devant les citoyens et une exigence morale devant le chef de l'État qui lui a fait confiance. Pour anticiper sur une grogne sociale qui s'annonçait à l'approche du Ramadhan, le président a dû intervenir en pompier. Abdelmadjid Tebboune a en effet, gelé tous les impôts et taxes sur certains produits alimentaires de large consommation, le président a coupé l'herbe sous les pieds des spéculateurs qui allaient flamber le marché. Pour les consommateurs, les commerçants et les partis politiques, cette décision a eu l'effet d'une vraie bouée de sauvetage pour une société qui allait se noyer. Le président de la République a agi vite pour rassurer des citoyens qui se demandent à quelle sauce seront-ils mangés comme à chaque Ramadhan? Mais entre- temps que fait le ministre du Commerce? Il patauge sans grands résultats probants. Il lui est arrivé comme ce voyageur distrait engagé dans les vases d'un chott. Plus il essaie de s'extraire, plus il s'enlise. Le drame, c'est que ses errements sont payés rubis sur l'ongle par le simple citoyen.

Ça suffit, Monsieur le ministre, les Algériens ne demandent pas l'impossible. Ils aspirent simplement à ce que les responsables protègent le pouvoir d'achat et non pas les abreuver de fausses promesses et de mensonges.