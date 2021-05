La sécurité, la stabilité et la sauvegarde de la souveraineté nationale sont des lignes rouges auxquelles veille, sans relâche, l'Armée nationale populaire. Son chef, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, ne manque aucune occasion pour le dire. Non pas seulement pour rassurer le peuple, mais aussi pour rappeler à tous ceux qui ont des visées pour déstabiliser le pays ou porter atteinte à son intégrité, que les enfants de l'ANP restent mobilisés pour faire avorter toutes leurs tentatives. Hier, le général de corps d'armée a, une nouvelle fois, fait état, à Béchar, des «nobles missions constitutionnelles» de l'armée, insistant à nouveau sur «la sécurité de l'Algérie, la préservation de sa stabilité et la sauvegarde de son indépendance et de sa souveraineté nationale». Il a aussi dispensé une série d'instructions afin que «ses» hommes se tiennent prêts à faire face aux différentes formes de menaces, quelle que soit leur nature ou leur origine. Et les menaces sont multiples, il faut le dire. En fait, aux frontières de l'Algérie, l'instabilité règne. Au Mali, la situation se dégrade surtout après l'arrestation, lundi, par les militaires, du président et son Premier ministre, les obligeant à démissionner. Ce coup de force n'a fait que compliquer les choses dans un pays, en proie au terrorisme, à la contrebande, aux flux migratoires et aux velléités d'intervention. La frontière algéro-malienne constitue ainsi une réelle source d'inquiétude. Faut-il rappeler que l'ANP a récupéré 80000 euros lors d'une opération antiterroriste à Jijel et que cette somme représente la première tranche de la rançon versée au profit des résidus des groupes terroristes contre la libération des otages étrangers.

Et la menace pour l'Algérie ne survient pas uniquement du voisin du sud. Il y a aussi la crise libyenne où les mouvements d'armes et de combattants doivent continuellement être surveillés. A cela, il faut ajouter les provocations du voisin de l'ouest, franchement belliqueux et qui n'abandonne pas ses ambitions expansionnistes. Le Maroc, qui vient de légaliser la culture de la drogue dans le royaume, inonde le pays de psychotropes et de kif et les liens entre le narcotrafic et les groupes terroristes ne sont plus à démontrer. En plus de ce fléau, le Makhzen s'adonne à un autre type de trafic encore plus dangereux: la fausse monnaie. Le but est bien évidemment d'épuiser les ressources de l'économie nationale, notamment en inondant le marché national de faux billets. L'animosité du royaume ne s'arrête pas là puisque ce dernier s'est lancé dans une première provocation en violant la zone tampon de El Guerguerat, dans le seul but de porter atteinte à la profondeur sécuritaire et stratégique de l'Algérie. Il a normalisé ensuite ses relations avec l'entité sioniste et a porté ce danger sioniste à nos frontières, par l'usage de ses drones sur le sol du Sahara occidental. C'est pour faire face à toutes ces menaces que le général de corps d'armée Saïd Chanegriha veille au renforcement des capacités des différentes composantes de l'ANP. C'est grâce à «sa force dissuasive, de manière à pouvoir faire face à toute forme d'hostilité et de trahison» que l'ANP réussira, comme le dira le général de corps d'arméee, à «sauvegarder la souveraineté de l'Algérie et l'intégrité de son territoire national».