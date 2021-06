L'ANP «s'abstient de s'immiscer dans tout processus électoral, à moins que ce ne soit pour réunir les conditions idoines, à même d'assurer son déroulement en toute sécurité et permettre ainsi à notre peuple d'exprimer librement et en toute transparence son libre choix», lit-on dans l'éditorial du dernier numéro de la revue El Djeïch. Cette déclaration est une réponse cinglante à tous ceux qui veulent créer un climat délétère en Algérie pour l'empêcher de se doter d'institutions crédibles et souveraines.

Le propos d'El Djeïch est on ne peut plus clair et l'argument tient dans le fait que «les éléments de l'Armée nationale populaire s'acquitteront, aux côtés de leurs concitoyens, de ce devoir national en exprimant leurs voix en toute liberté et transparence», soutient-on.

L'attitude républicaine de l'ANP est mue par sa détermination de ne pas «tomber dans le jeu des égarés, comme elle refuse également de servir de marchepied à ceux qui, dotés de l'incapacité à mobiliser les citoyens et à gagner leur confiance, cherchent vainement des justifications à leurs échecs et à leur déception». Comme promis par le président de la République, le peuple «trouvera toujours à ses côtés une institution militaire qui a fait sienne son combat pour le renforcement de l'Etat de droit et l'enracinement des fondements d'une société démocratique», souligne la revue de l'ANP. Laquelle est «une institution fidèle à son serment et à ses engagements, une institution qui a véritablement mérité d'être la digne héritière de la glorieuse Armée de Libération nationale», souligne l'éditorialiste. Il décrit le prochain scrutin législatif comme «un rendez-vous très important pour l'avenir de notre pays».

L'institution militaire insiste, a-t-il fait savoir, «pour lever toute confusion que certains cherchent à entretenir, et rappelle une fois de plus à ceux qui ont la mémoire sélective que l'Armée nationale populaire est une armée républicaine qui continuera à tout jamais de s'acquitter de ses missions constitutionnelles, conformément aux lois de la République, dans un esprit d'engagement et de volonté constante de défendre la souveraineté et l'unité de l'Algérie».

Au plan opérationnel, l'éditorial de la revue El Djeïch a abordé les exercices à balles réelles réalisés par des détachements militaires, d'ailleurs évoqués par le chef de l'Etat dans l'entretien qu'il a accordé à la chaîne Al Jazeera.