Comme annoncé dans notre édition d'hier, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha, en visite d'inspection et de travail à la 3e Région militaire, a supervisé, lundi soir, l'exécution d'un exercice tactique nocturne. Il s'agit d'un exercice tactique nocturne à munitions réelles intitulé Somoud 2022, «exécuté par des unités du Secteur opérationnel sud de Tindouf avec la participation d'unités relevant de différentes Forces et Armes», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

C'est au niveau du champ de tir et de manoeuvres du Secteur, que le général de Corps d'armée, a suivi de près le déroulement de l'exercice exécuté, «dans des conditions proches du réel afin d'atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne l'entraînement des commandements et états-majors à la préparation et l'organisation des actions de combat nocturnes», mais aussi « consolider l'expérience des commandements en termes de maîtrise des unités, à travers la concrétisation de la cohésion, l'homogénéité et la coordination entre les unités et les unités secondaires», précise la même source, ajoutant que cette approche «permet aux équipages d'acquérir davantage de compétences dans la maîtrise des systèmes d'armes».

L'objectif de cet exercice est à l'évidence de mettre à l'épreuve «la disponibilité opérationnelle et la capacité d'exécution et de conduite des actions de combat nocturnes et à évaluer la capacité d'exécution des missions assignées en toutes circonstances».

Comme attendu, l'exercice, a permis de mettre en avant plan «les capacités des unités engagées à exécuter avec habileté les missions conférées», cela selon la même source «constitue un autre succès qui traduit l'excellente maîtrise, par les équipages, des différentes armes et équipements modernes, et confirme le niveau de développement et de disposition opérationnelle atteint par les différentes composantes du corps de bataille de l'Armée nationale populaire». D'ailleurs à l'issue de cet exercice, le général de corps d'armée ne manquera pas d'exprimer ses vives félicitations aux personnels « pour les efforts considérables consentis durant l'année de préparation au combat et tout au long des préparatifs de cet exercice».

Ce fut également l'occasion pour le chef d'état-major de «réitérer l'attention qu'il porte personnellement à prendre part à ce genre d'exercices qui permettent d'apprécier, objectivement, le degré d'exécution des diverses phases des programmes de préparation au combat et d'évaluer l'application, sur le terrain, des étapes successives programmées», rapporte le même communiqué soulignant que le général de corps d'armée a exhorté l'ensemble des personnels à persévérer dans la même voie, avec la même détermination.

C'est par ce genre d'exercice qu'évoluent les compétences permettant d'atteindre un certain degré de performance dans les combats.

Ces exercices traduisent également la détermination des unités à faire face à tous genres de menace, pour ainsi mettre en garde certains pays qui tentent l'aventure aux frontières. Et certainement freiner leur enthousiasme qui déborde.