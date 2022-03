L'Armée nationale populaire vient de réaliser un vrai coup de maître contre les résidus du terrorisme. Après la neutralisation de huit terroristes le 19 février dernier, les éléments des détachements de l'ANP ont capturé sept autres suite à l'opération de fouille et de ratissage menée dans la forêt d'Oued Edouar près de la commune de Beni Zid, daïra de Collo, wilaya de Skikda en 5eme Région militaire. Un résultat qui laisse croire que le dernier bastion d'Al Qaïda au Maghreb Islamique, qui agissait dans les massifs de Skikda, est définitivement neutralisé. Un résultat rendu possible grâce à l'exploitation efficace du renseignement, clé de toute réussite dans la lutte contre ce fléau transnational. S'étant rendu sur les lieux de l'opération, en compagnie du général-major, Noureddine Hambli, commandant de la 5ème Région militaire, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, a tenu à féliciter les soldats sur le terrain, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le chef de l'état-major leur a, à l'occasion, transmis les «salutations et les félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.

«Le général de corps d'armée s'est enquis des conditions de travail et du dispositif opérationnel de ces unités, avant de prodiguer aux personnels des orientations», ajoute la même source. D'autant que l'opération s'est déroulée dans une région à topographie géographique très complexe. Renouvelant son soutien aux unités de la lutte antiterroriste, le chef d'état-major de l'ANP les a «exhortés à fournir davantage d'efforts afin de préserver la sécurité du pays et des citoyens et à poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules terroristes avec détermination et fierté envers ce devoir sacré». Dans son communiqué, le ministère a révélé que les mêmes détachements ont « découvert le cadavre d'un autre terroriste, blessé lors de la dernière opération menée le 19 février dernier». Tandis que «huit pistolets- mitrailleurs de type Kalachnikov, des quantités considérables de munitions et d'autres effets ont été récupérés». Par ailleurs, le communiqué a rendu publics les noms des terroristes arrêtés lors de cette opération. Il s'agit de Lesslous Madani, dit «Cheikh Assim Abou Hayane» (mufti général des groupes terroristes), ayant rejoint les groupes terroristes en 1994, de Betayeb Youcef, dit «Oussama Abou Soufiane Anighassi» (émir du groupe terroriste), ayant rejoint les groupes terroristes en 2007, de Zerrouk Belkacem, dit «Abou Anès», ayant rejoint les groupes terroristes en 2005, de Belaoui Mohamed, dit «Zerkaoui Abou Oubaïda», ayant rejoint les groupes terroristes en 2007, de Zemmouri Abdelhak dit «El Hadj», ayant rejoint les groupes terroristes en 2003, de Ben Hmida Rachid dit «Houdaïfa», ayant rejoint les groupes terroristes en 1996, et de Djilali Abdelkader dit «Moussa», ayant rejoint les groupes terroristes en 2015. Le ministère a précisé que le cadavre trouvé sur les lieux est celui de «Zouine Mohamed» dit «Mokdad», ayant rejoint les groupes terroristes en 1995.