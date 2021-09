Le Plan d'action du gouvernement réserve une place de choix à l'Àrmée nationale populaire (ANP).Cet intérêt se justifie de par les enjeux et les menaces qui guettent le pays dans l'ensemble de ses frontières.

À ce propos, le plan du gouvernement fait allusion à ça en soulignant que «dans le cadre de l'accomplissement de ses devoirs régaliens dans le strict respect des missions de défense nationale que lui confère la Constitution et conformément aux instructions et directives de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées,ministre de la Defense nationale, l'Armée nationale populaire n'a de cesse que d'accroître les efforts visant la modernisation de ses matériels et la professionnalisation de ses personnels», et d'ajouter «l'instabilité sécuritaire et certaines menaces aux frontières Ouest, Sud et Sud - Est du pays requièrent impérativement une consolidation de la sécurisation de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes et ce, par l'adoption de plans d'action adéquats dotés des moyens humains et matériels appropriés à la nature du danger éventuel», souligne-t-on.Le plan du gouvernement a été conçu de la sorte que les enjeux géostratégiques dont l'Algérie en fait partie de par son positionnement et son rôle au niveau régional et dans le cadre de la géopolitique internationale en cours, doit tenir compte des menaces et les variables qui se font exprimer en matière de redéploiement des puissances étrangères en quête d'une nouvelle reconfiguration du monde.

Dans ce registre, le Plan d'action du gouvernement s'est référé à la détermination de «Monsieur le président de la République à l'égard de l'Armée nationale populaire en prenant toutes les mesures requises pour assurer la formation nécessaire des personnels et la dotation en moyens logistiques adéquats, en prévision d'une éventuelle mission de maintien de la paix», et de préciser «Le domaine de l'industrie et de la recherche-développement au sein de l'Armée nationale populaire connaît une nouvelle impulsion, caractérisée par un partenariat diversifié avec l'outil industriel national; ce qui aura pour conséquence de contribuer au développement de l'économie nationale.

Les moyens et capacités de cyberdéfense de l'Armée nationale populaire seront renforcés par le gouvernement, en vue de mettre en oeuvre une stratégie nationale efficace de sécurisation des systèmes d'information qui englobera l'ensemble des institutions et organismes de l'Etat».

Il est tout à fait normal que le Plan d'action du gouvernement donne de l'importance à cette institution, il y va de la Sécurité nationale du pays et de sa stabilité et sa souveraineté.

L'intérêt s'explique à l'aune des menaces et les guerres qui se trament à travers des actions interventionnistes contre les Etats nationaux sous tous les prétextes.

L'Armée nationale populaire fait face à un double défi, le premier émanant des menaces au niveau de nos frontières, le deuxième défi est celui de la situation interne dont les manipulations et des manoeuvres déstabilisatrices visant l'unité et la cohésion nationales du pays.

La mobilisation des moyens logistiques et techniques s'impose avec acuité pour permettre à l'institution militaire d'assurer et d'assumer sa mission constitutionnelle en bonne et due forme.

Le Plan d'action du gouvernement est conscient des risques et menaces qui guettent le pays, c'est ce qui explique l'attention réservée à l'institution militaire comme une institution stratégique dont le rôle est déterminant et prépondérant dans la défense de la patrie et comme outil de dissuasion contre toute tentative belliciste de la part des ennemis qui, au niveau de nos frontières qui, au niveau interne où les forces occultes à la solde des officines étrangères veulent répandre le chaos et l'anarchie dans la perspective de porter un coup à la souveraineté du pays et favoriser le climat de la déstabilisation et de la dislocation de l'Etat national.