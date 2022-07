Le chef d'état-majors, Saïd Chanegriha, a souligné, dans son discours prononcé, hier, à l'occasion de la sortie de promotions de l'École supérieure de l'Académie militaire de Cherchell Houari Boumediene, le rôle central de l'Armée nationale populaire, dans l'émergence de la nouvelle Algérie. Le général d'armée a mis en évidence la part de l'ANP dans l'édification des institutions de la République. En effet, gardienne de la sécurité et de la sérénité des manifestations hebdomadaires de 2019, l'ANP a déjoué les manoeuvres déstabilisatrices qui visaient l'effondrement de l'État, dans une conjoncture dangereusement fragile, au plan institutionnel. Cet accompagnement ne s'est pas limité à la sécurisation des manifestants. L'armée a cautionné et soutenu le processus d'édification de la nouvelle République, en favorisant l'expression citoyenne, lors des consultations électorales, d'abord dans la validation du cadre constitutionnel, le 1er Novembre 2020, ensuite dans les différentes élections, locales et législatives. Le renouvellement du personnel politique, voulu par le chef de l'État et appuyé par l'ANP, a permis l'émergence d'une génération de politiques, plus coriace et, surtout, sans «fil à la patte». La guerre contre l'argent sale en politique a donc été une victoire de la nouvelle Algérie, à laquelle l'armée a pris part.

La traditionnelle sortie de promotions de l'Académie militaire de Cherchell avait un goût particulier. Intervenue quelques jours après le grandiose défilé militaire du 5 Juillet dernier, la cérémonie symbolisait, plus que dans le passé, le passage de témoin. Le président Tebboune, qui a remis les grades aux officiers, a pris la mesure de l'instant.

La cérémonie était d'ailleurs à ce point importante qu'elle a été précédée par une réunion d'orientation avec les cadres, les enseignants et les élèves de l'Académie, présidée par le chef d'état-major. Dans son allocution, Saïd Chanegriha a rappelé que le poids de la responsabilité incombant à l'Armée nationale populaire, notamment à l'ombre du contexte international et régional actuel, requiert davantage de vigilance. Il déclare en la circonstance que «les facteurs permettant d'assumer pleinement la responsabilité ne sont pas uniquement tributaires des connaissances scientifiques, des compétences et des motivations matérielles, mais le facteur essentiel et le plus important réside plutôt dans le sentiment du personnel militaire». Un personnel devant, souligne-t-il, n'épargner «aucun effort afin de servir son unité, son armée et sa patrie, avec tout ce qu'il dispose en termes de capacités intellectuelles, physiques et morales».

Pour le chef d'état-major de l'ANP, ce personnel militaire est appelé à «honorer les engagements qui lui incombent» affirmant que «le poids de la responsabilité assignée à l'Armée nationale populaire et aux différents services de sécurité, notamment à l'ombre du contexte international et régional actuel, requiert plus de vigilance, de discernement et de conscience à l'égard des grands défis de l'heure». Cela va de soi que ce même personnel militaire est appelé à «adhérer avec force à la nouvelle feuille de route, tracée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire». Une feuille de route dont les importants objectifs sont «le renforcement de l'unité nationale et l'unification du front interne, en tant qu'unique garantie à même de mettre notre pays sur la voie du développement et de la prospérité escomptés», précise le général d'armée Saïd Chanegriha qui rappelle la nécessité de «réserver à la sensibilisation au sein de nos établissements de formation une grande place dans leurs programmes d'enseignement, notamment en inculquant les nobles valeurs aux élèves et stagiaires».

Une pratique à même de consolider en eux le «sentiment de loyauté envers le message des Chouhada», mais aussi «la fierté d'appartenir à une Armée nationale dans les principes et populaire dans l'âme, dont le slogan est l'amour de l'Algérie unie terre et peuple, et dont l'objectif est de maintenir son drapeau flottant haut dans le ciel, sur chaque parcelle de son territoire, dans la souveraineté et l'indépendance et dans la sécurité et la stabilité».

En réponse, les élèves ont assuré de leur entière disposition, en toute circonstance, à faire tous les sacrifices au nom de la dignité, de l'amour de la patrie, de sa sécurité, de sa stabilité et de sa souveraineté.