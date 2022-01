Inquiétante multiplication de dangers à nos frontières. Plus qu'alerte, le dernier numéro de la revue El Djeïch évoque un faisceau, de menaces auxquelles est confronté actuellement l'environnement régional de notre pays. Sériant avec précision ces menaces, El Djeïch pointe un «déploiement des groupes terroristes et du crime organisé» sérieusement aggravé par la mise en oeuvre «d'agendas étrangers» et de la présence militaire auxquels s'ajoute la concrétisation par «la servitude stratégique marocaine du projet sioniste». Plus grave encore, ce sont les problématiques sécuritaires qui sont devenues encore plus complexes au Sahel et en Libye ainsi que la reprise par le Front Polisario de l'action armée. Tous ces éléments conjugués constituent aux yeux de l'armée de sérieux motifs d'inquiétude et qui ont pour effet d'aggraver les tensions régionales.

Le tempo est donné, l'armée est désormais en ordre de bataille. Car dans de pareilles conditions, le resserrement des rangs devient un devoir patriotique. Cela «nécessite la mobilisation de tous les citoyens patriotes et défenseurs de leur pays, autour de leur Etat et de leur armée, afin de faire échec aux manoeuvres non voilées auxquelles nous a habitués le royaume», a écrit l'éditorial de la Revue El Djeïch. Sans répit, le voisin de l'Ouest accentue la pression par un insupportable matraquage médiatique.

La machine à dénigrer du Makhzen tourne à plein régime. Discours martial et ton solennel, les réseaux sociaux sont déchaînés, les médias officiels démontés et la classe politique enragée. Dans le delirium royal, tout est bon pour casser de l'Algérien, ses institutions et son armée. Il semble s'accommoder de cette pratique à chaque fois qu'il se retrouvait en difficulté, que les crises qui le secouent s'accentuent. Son but est avant tout de masquer une grave crise interne qui plonge le peuple marocain dans le désarroi et le dénuement.

Au regard de ces conditions exceptionnelles et de ce contexte régional en crise, l'Etat algérien renforce son immunité nationale, sa solidité et sa stabilité. L'éditorial d'El Djeïch cite à ce propos « la restructuration de l'architecture du régime politique, suivant une approche constitutionnelle reposant sur les droits et les libertés, la logique de la démocratie participative» en référence aux différentes élections et consultations populaires auxquelles a eu recours l'Etat algérien. Une élection présidentielle en décembre 2019, un référendum populaire sur la Constitution, le 1er novembre 2020, des élections législatives, le 12 juin 2021 et enfin des élections locales du 27 novembre dernier. Jamais un pays d'Afrique n'a eu recours autant de fois à l'urne, et de manière transparente, pour asseoir sur des bases solides un édifice institutionnel. À son tour, souligne l'éditorial, l'ANP poursuit son parcours en vue d'atteindre le plus haut niveau de disponibilité opérationnelle pour obtenir des résultats excellents et exemplaires. «L'Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle, forte de son armée et de son peuple, est déterminée, plus que jamais (...), à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine», a écrit le même éditorial citant le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha ajoutant que l'armée algérienne est prête «à faire face, avec rigueur et fermeté, à tous les plans sinistres qui se trament secrètement et ouvertement, visant l'Etat-Nation et ses symboles». Dans ce noble combat, El Djeïch note que l'armée va s'appuyer « sur son riche patrimoine historique, ses principes immuables et sur l'unité de son vaillant peuple» qui, quelles que soient les circonstances, défendra sa patrie.