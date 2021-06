L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a convoqué, hier, le directeur de la chaîne El Hayat TV pour se présenter demain à son siège en vue d’apporter une «mise au point» sur les déclarations de l’ancien député, Noureddine Aït Hamouda, lors d’une émission diffusée ce week-end.«Cette convocation fait suite à l’émission diffusée par la chaine El-Hayat TV en date du 18 juin 2021 avec l’ancien député, Noureddine Aït Hamouda, et animée par le directeur de la chaîne et ce après les réactions nationales exprimées suite aux déclarations injurieuses et à l’atteinte aux symboles nationaux», précise l’Arav. Pour rappel, dans un passage dans l’émission «entretien privé» présenté par Habet Hannachi et diffusée sur sa chaîne El Hayat, jeudi dernier, Noreddine Ait Hamouda s’est attaqué à l’Emir Abdelkader et sa famille. Dans cet interview, largement commenté sur les réseaux sociaux, le fils du colonel Amirouche a notamment déclaré : « L’émir Abdelkader a certes combattu durant

15 ans mais il a vendu l’Algérie à la France». Le fils du colonel Amirouche a également qualifié de « traîtres » l’Émir Abdelkader mais aussi Houari Boumediene et Messali Hadj. Il a accusé notamment les descendants de l’Émir de percevoir jusqu’à aujourd’hui des pensions de l’État Français. La famille de l’Émir Abdelkader n’a pas tardé à réagir et des dépôts de plainte sont annoncés..