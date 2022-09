La mission ne sera pas aisée. Le dossier traîne depuis des décennies avec des conséquences dramatiques sur la machine du développement local. Le foncier industriel au niveau de la wilaya représente un défi sur lequel ont buté tous les responsables et toutes les Assemblées élues et elles continuent encore de subir des échecs. Assainir le foncier industriel est une entreprise difficile, mais qui vaut la peine d'être menée. C'est de la réussite de cette mission que dépend le développement local. Un dossier difficile pour de nombreuses raisons dont, notamment le volet juridique rarement actualisé qui bloque les opérations de récupération. Au niveau des zones d'activité dont les plus importantes peuvent encore accueillir des projets d'investissement, la situation n'est pas enviable. Des porteurs de projets à qui l'on demande de se dessaisir de leurs lots attribués il y a des années, mais non encore exploités. Ces derniers rétorquent de leur côté que les conditions ne sont pas réunies sur les sites pour mettre les projets en phase d'exploitation. Pis encore, de nombreux projets butent sur des lenteurs administratives qui retardent leur lancement. En effet, sur les lieux, les 18 zones d'activité réparties dans plusieurs communes de la wilaya sont mal équipées et ne sont jusqu'à présent que relativement viabilisées. Les investisseurs attendent toujours les moyens comme le gaz, l'électricité, les routes pour s'installer sur leurs lots. Ces manques ont d'ailleurs causé l'abandon de nombreuses zones à l'instar de celles de la commune de Boudjima. D'autres, par contre, sont dans le viseur des autorités et des élus locaux à l'instar de la zone d'activité de la commune de Makouda qui vient de bénéficier d'une enveloppe financière de 340 millions de dinars pour sa viabilisation. D'autres souffrent de l'affreux problème des oppositions qui bloquent tout simplement leur exploitation. Aussi, l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou se lance dans une entreprise difficile et compliquée, mais qui vaut la peine par maints égards. D'abord, cette décision représente un accompagnement concret pour les efforts consentis par les services concernés qui oeuvrent sans relâche depuis plusieurs années pour l'assainissement du foncier. En second lieu, il est évident que cette entreprise de l'APW, s'il elle venait à être couronnée de succès, participera au développement de l'économie locale. Ces zones peuvent abriter des projets d'investissements très porteurs et créateurs de la valeur ajoutée pour l'économie nationale outre les milliers d'emplois. Enfin, notons que les expériences des pays qui ont réussi ce défi montrent que la priorité n'est pas aux mesures dissuasives ou administratives, mais plutôt au travail de terrain.En fait, il est prématuré de parler de l'assainissement du foncier avant de le rendre exploitable via sa viabilisation.