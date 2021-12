La célébration du 60e anniversaire de l'agence Algérie Presse Service a été à la hauteur de ce média public qui a opté pour plusieurs activités dont l'organisation, hier, d'une Journée d'étude sur le travail des agences de presse face à la guerre de l'information. Sous le patronage du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, cet événement a vu la participation du nouveau ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani et d'autres membres du gouvernement, du conseiller du président de la République, Abdelmadjid Chikhi, le président de l'Arav, Mohamed Louber et des anciens DG de l'APS, ainsi que des responsables du secteur de la communication. En prenant la parole, Mohamed Bouslimani a tenu à souligner que l'agence «née dans la fournaise de la glorieuse Révolution nationale pour être son bras médiatique» est devenue «un établissement médiatique public qui a eu et a toujours un rôle pionnier dans l'accès du citoyen à l'information et l'accompagnement des efforts d'édification, de développement escompté et de défense de l'image et de la voix de l'Algérie». Pour le ministre, l'agence «a réussi durant ses 60 dernières années à s'acquitter remarquablement de sa mission professionnelle et de son devoir de citoyenneté, en défendant les constantes et fondements de la nation et en faisant face à la propagande et aux fake news».. Bouslimani n'a pas manqué d'évoquer l'intérêt soutenu accordé par le chef de l'Etat à la promotion de la liberté d'expression et de la presse à travers, notamment les garanties énoncées dans la Constitution et les rencontres périodiques régulières avec la corporation médiatique.

Fake news: l'APS comme rempart

Nouveau directeur général de l'APS depuis août dernier, Samir Gaïd a fait état pour sa part du long processus de modernisation et d'adaptation de l'agence au développement très rapide des technologies de l'information et de la communication. Face au phénomène des fake news, Gaïd affirme que l'APS a mis en place de multiples mécanismes de veille informationnelle pour réfuter les fausses informations et éclairer l'opinion publique. Il a soutenu en conclusion que l'agence compte relever «le défi de la modernité». Rappelons que les travaux de cette journée d'étude sur le travail des agences de presse face à la guerre de l'information, a été animée par un groupe d'experts qui ont débattu de plusieurs questions dont la guerre de 4e génération à laquelle fait face l'Algérie et comment les médias algériens doivent répondre à cette offensive.