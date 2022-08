Des citoyens de nombreux villages et des associations sont en ordre de bataille afin de se rendre vers les wilayas de l’est du pays, touchées par les incendies ayant fait des dizaines de victimes. « Nous serons cops et âme aux cotés de nos concitoyens des wilayas touchées. Nous n’avons pas oublié leur élan massif, l’année dernière, pour venir à notre aide », affirme un jeune qui se mobilise pour récolter des dons pour le compte de l’association humanitaire « L’appel du cœur », afin de les acheminer vers les populations touchées.

Les choses commencent à s’organiser et se multiplient pour une grande mobilisation. Depuis mercredi, les jeunes adhérents de ladite association de la wilaya de Tizi Ouzou se mobilisent pour récolter des donations au bénéfice des victimes du sinistre. L’écho est favorable auprès des familles qui répondent toujours présent. Les commerçants, de leur côté, distribuent des denrées alimentaires ainsi que des habits. Une grande mobilisation a été constatée, hier, dans les différents chefs-lieux des communes où s’organisent les départs et les chargements. Du côté des villages, c’est Chorfa N’Bahloul, dans la commune d’Azazga qui ouvre le bal avec une large mobilisation.

En fait, les gens ne sont pas près d’oublier la mobilisation de l’année dernière, lorsque les Algériens, de toutes les régions du pays, ont afflué vers le Djurdjura apportant des vivres et des vêtements aux familles sinistrées.

Des cortèges de camions et de véhicules venaient de tous les coins et les recoins d’Algérie afin de venir en aide aux populations touchées par les incendies. Une assistance que les gens n’oublient pas et qui a démontré le degré de solidité de l’union des Algériens.

Les incendies de l’année écoulée ont fait des dizaines de victimes parmi les habitants des villages touchés, outre les pertes de biens en agriculture et des cheptels. La solidarité des Algériens n’est plus à prouver. Elle s’est distinguée en toutes occasions. L’on se souvient de l’élan incroyable constaté lors du séisme de Boumerdès, en 2003. La mobilisation était telle qu’elle a épaté le monde entier et ne cesse de le faire à chaque occasion.