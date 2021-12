Quel discours médiatique tenir pour riposter et faire face à l'ensemble des campagnes médiatiques et des plans hostiles menés contre l'Algérie? Quel rôle doivent jouer les médias nationaux pour consolider le front interne?. Telles sont les thématiques abordées par le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, S'exprimant, hier, lors du séminaire intitulé: «Les campagnes médiatiques hostiles et la stratégie de riposte», organisé au Cercle de garnison d'Aïn Naâdja, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire nationale (ANP) a souligné le rôle «primordial» des médias dans cette double bataille. «Le renforcement de notre unité nationale et le raffermissement de notre front interne, outre le maintien de la dynamique de développement dans laquelle l'Algérie nouvelle s'est inscrite et l'atteinte des objectifs escomptés, nécessitent la mobilisation de tous les secteurs de l'Etat, sans exception, avec à leur tête le secteur de l'information, devenu incontournable dans cette phase cruciale», a soutenu Saïd Chanegriha. Cette mobilisation, estime le chef d'état-major, sera un moyen efficace «de riposter et de faire front contre l'ensemble des campagnes médiatiques et aux plans hostiles visant la sécurité et la stabilité du pays». Une mobilisation à même «d'éclairer l'opinion publique nationale sur les complots et conspirations fomentés» et de «mobiliser toutes les franges de la société pour s'engager dans les efforts nationaux visant la concrétisation des ambitions populaires et à mettre l'Algérie Nouvelle sur le chemin du progrès et de la prospérité». Soulignant le contexte particulier du séminaire, le chef d'état-major de l'ANP a rappelé certains événements phares de la glorieuse guerre de Libération nationale, notamment les manifestations du 11 Décembre 1960. Des événements ayant «constitué une étape cruciale dans le combat libérateur de notre valeureux peuple, qui a fait part de sa confiance absolue en ses dirigeants et a confirmé son unité, sa cohésion, sa cohérence et son attachement à sa Révolution bénie», relève Saïd Chanegriha. Un message subliminal adressé à la jeunesse d'aujourd'hui, qui doit s'inspirer de ses aïeux qui avaient, également, adressé un message «amplement explicite au colonisateur haineux, à travers lequel l'unité et l'intégrité du peuple algérien ne faisaient plus aucun doute. Un peuple qui ne conçoit à son indépendance et à sa souveraineté nationale aucun substitut, quel qu'en soit le prix». Evoquant les dernières élections des Assemblées locales, qualifiées de pierre angulaire dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, Saïd Chanegriha atteste qu'elles sont «le fruit de l'ambition et de l'aspiration des Algériens au changement et à l'édification de l'Algérie nouvelle dont les repères ont été tracés par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale». Cela, fera-t-il remarquer, constitue une source d'agacement pour les ennemis de la patrie, qui planifient toutes sortes de conspirations et de complots contre notre pays, avec la complicité des organisations terroristes et des organismes traîtres dont la finalité est de mettre en échec tout projet national visant à mettre en place des institutions fortes et efficaces, et à entraver le processus d'une Algérie nouvelle déterminée à reprendre son rôle pionnier aux niveaux régional et international».