Le président du Mouvement El Bina, «dépose un recours de grâce» au nom de tous les détenus d'opinion. Abdelkader Bengrina s'incline devant la mémoire du défunt Hakim Debazi, mort à la prison de Koléa, où, il était en détention provisoire et appelle à mettre fin aux arrestations.

Bengrina, et à travers un communiqué qu'il a publié sur sa page facebook, renouvelle son appel portant sur la fermeture définitive du dossier des arrestations. Il signale par ailleurs l'urgence de libérer le reste des détenus, et dont «les chefs d'inculpation tiennent à une opinion, une opposition ou une divergence de points de vue».

Il est temps que l'État se réconcilie avec ses propres enfants, surtout que la conjoncture jonchée de périls, exige le resserrement des liens de la nation et le renforcement du front interne. Des menaces qui visent la souveraineté nationale, l'unité du peuple, voire l'intégrité du territoire national.

Bengrina escompte par ailleurs un geste du chef de l'État, à la veille de la fête de l'Aïd, et rappelle que le président de la République a permis à plusieurs familles de détenus de connaître la joie des retrouvailles, suite à la libération de dizaines de jeunes, à la veille du mois sacré de Ramadhan.

«Nous attendons toujours avec impatience d'étendre cette grâce au reste de ces détenus, alors que nous sommes à la veille de l'Aïd El-Fitr, pour introduire la joie dans les foyers...» Écrit Bengrina qui conclut que «l'État qui à la capacité de dépasser les différences, contribuera réellement à désamorcer tout conflit...»

Rappelons que le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a eu à exprimer, à plusieurs reprises, son rejet de toute tentative d'instrumentalisation du Hirak populaire pacifique, rappelant que celui-ci «a opté pour la voie du changement pacifique pour l'édification d'une Algérie nouvelle».

«Nous avons constaté des manoeuvres suspectes visant à dévoyer le Hirak de ses objectifs de mouvement politique militant pour le changement. C'est une tentative d'instrumentalisation néfaste pour le pays», a-t-il eu à préciser, notamment à l'ouverture, l'année dernière, du Congrès national des cadres du Mouvement El-Bina.

«Le Hirak pour lequel sont sortis des millions d'Algériens était éminemment politique. Ses revendications n'étaient pas catégorielles, régionales ou sociales car c'était un mouvement pour la dignité, la liberté et la souveraineté qui a opté pour la voie du changement pacifique pour l'édification d'une Algérie nouvelle», avait-il expliqué.

«Si nous soutenons le libre exercice du syndicalisme qui tend à améliorer le pouvoir d'achat tout en tenant compte de la conjoncture économique du pays, nous rejetons toute tentative d'instrumentalisation du Hirak à des fins sociales car ce n'est pas sa finalité.

Notre Hirak, politique par excellence, vise la consécration d'une Algérie nouvelle dans laquelle la citoyenneté prend tout son sens», avait en outre fait savoir le président du Mouvement El Bina.