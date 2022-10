Le Secrétaire général (SG) de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a appelé, aujourd’hui à Alger, à la cristallisation d'une vision arabe intégrée pour relever les défis de la sécurité alimentaire dans la région. Dans une allocution prononcée à l'ouverture du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA) au niveau de la réunion ministérielle préparatoire au 31e Sommet arabe, au Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif Rahal », Aboul Gheit a affirmé que « les indicateurs de sécurité alimentaire dans les pays arabes ont reculé de façon inquiétante non seulement à cause de la pandémie et de ses répercussions, mais aussi en raison de plusieurs facteurs et l'accumulation de nombreux problèmes ». Parmi ces problèmes, le SG de la Ligue a évoqué notamment la sécheresse, le recul permanent du quota en eau du citoyen arabe, la croissance démographique et le manque d'investissement agricole. Pour faire face à cette situations, le SG de la Ligue a mis en avant l'importance d'aboutir à « une vision globale pour atteindre l'autosuffisance alimentaire escomptée et combler le fossé avec une approche intégrée soutenue par la mobilisation des potentialités arabes ». Aboul Gheit a également évoqué à ce propos certaines clauses de la réunion du CESA, aujourd’hui, dont la stratégie arabe pour le développement agricole durable, l'initiative pour l'amélioration de la qualité technologique du blé produit localement et la viabilité des pâturages arabes. Dans ce cadre, Aboul Gheit a souligné que la prochaine étape exige un travail de réflexion et des efforts en faveur du développement selon une approche intégrée permettant de s'attaquer aux questions alimentaire, énergétique et climatique à travers une stratégie axée sur l'interaction entre ces trois domaines.