Se sentant lésés et marginalisés, les retraités d'Algérie télécom, qui se sont constitués en association, lancent un appel au président de la République Abdelmadjid Tebboune, souhaitant par ce cri de détresse l'application de la décision 012-12 relative à une révision de salaires, qui traîne depuis 2012. Celle -ci est intervenue suite aux évènements ayant eu lieu en 2011, faisant état d'une augmentation du salaire de base de 30%, mais seulement une partie, 17%, a été accordée, en attendant le redressement de la société pour verser les 13% restants.

Néanmoins, à ce jour rien, n'a été fait malgré les signatures de deux accords collectifs en 2011 et en 2012, comme le prouvent les documents en notre possession. En effet, dans le document 863, il est notifié qu'un accord collectif entre l'administration et les représentants des travailleurs, en juin 2011, portant notamment sur l'augmentation de 30% du salaire de base au profit du personnel d'Algérie télécom et suite à la validation des instances dirigeantes, a été suivi d'un second accord en mars 2012, portant sur l'augmentation de 17% du salaire; il a été décidé que les 13% d'augmentation restants seront accordés dès que la situation financière de l'entreprise permettra de le faire.

Cependant et à ce jour les clauses des deux accords n'ont pas été respectés par l'entreprise qui fait objet d'une action judiciaire de la part des travailleurs concernés par cette augmentation, aussi bien à Constantine qu'au niveau des autres wilayas.

D'ailleurs, dans ce contexte, ceux de la wilaya de Mascara ont eu gain de cause comme le démontre le jugement dont nous détenons une copie pour le versement des 13% restants.

Encore mieux, la décision FG N° 472/2019, accordant une augmentation de 13% sur le salaire de base du personnel d'Algérie télécom, n'a pas été appliquée et selon laquelle: vu l'accord collectif n° 02/2011 du 23 juin 2011, portant notamment sur l'augmentation de 30% du salaire de base au profit du personnel d'Algérie télécom et l'accord collectif n° 01/12 du 18 mars 2012 portant notamment sur l'augmentation de 17% du salaire de base avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2012 et le courrier de l'ex-ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies de la communication et du Numérique portant le n° 863 du 31 décembre 2018 ainsi que les bons résultats financiers jamais réalisés par Algérie télécom, décide, selon trois articles, l'augmentation des 13% devant être octroyée à l'ensemble des salariés à partir de 2019, mais selon les travailleurs retraités concernés, rien n'a été fait et tous les engagements ont été piétinés, dans la mesure où l'entreprise refuse de façon indirecte de répondre aux décisions prises. Les raisons de ce refus demeurent inconnues à ce jour, sachant que le dossier est entre les mains de la justice. Les retraités continuent, pour ainsi dire, d'entreprendre les démarches nécessaires dans l'objectif de faire appliquer les décisions prises par tous les canaux légaux, en vain, d'où l'interpellation du président de la République et du ministre Sid Ahmed Ferroukhi après le limogeage de Brahim Boumazar.