L'Expression: qu'est-ce qui a motivé votre décision de candidature aux élections législatives

Zoheir Zaid: Contrairement à l'idée répandue depuis des siècles, selon laquelle la politique est le refuge des hypocrites, je pense que la politique est aussi l'art du possible, voire de l'impossible, pourvu que la foi en Dieu, la volonté et la moralisation du geste politique soient la locomotive du politicien. D'où également mon ambition de la concrétiser en art du possible, sinon de l'impossible. j'ai donc décidé de tenter ma chance pour ces législatives, optant pour un parti qui, heureux hasard, n'enregistrait pas en son sein des combats de basse-cour, des empoignes médiévales et de la cupidité avilissante. mais aussi par une convergence de visions, la sienne et la mienne, au sujet de dossiers divers, notamment l'intérêt croissant envers les zones d'ombre et la santé du citoyen, la réduction de l'intérêt porté aux recettes pétrolières, l'importance accordée à l'agriculture et au développement du tourisme.

Il y a aussi un détail propre à la politique, qui m'a aussi poussé à cette aventure de me positionner parmi les 10 lauréats à l'APN, vu le nombre de sièges accordés à la wilaya de Skikda. Il s'agit de permettre aux électeurs de choisir le candidat de la liste, sans condition de classement; ils n'auront qu'a cocher la case voulue. Comme vous le savez, auparavant, c'était le classement qui déterminait le succès des candidats. Ce n'est plus le cas maintenant, Dieu merci. Cela mettra fin au règne des lauréats dans la politique, qui n'ont eu de chance d'avoir été têtes de listes, que parce qu'ils ont fait preuve d'allégeance, de décaissement pécuniaire et autres actions.

Comment voyez-vous la nouvelle configuration du parlement?

À mon humble avis, l'APN sera une mosaïque. Un tout petit peu de la bipolarité connue (FLN/RND), voulant dire par là moins de candidats encartés que pour la norme passée, et une meilleure représentation des partis islamistes et émergents et des listes indépendantes. On ne saura pas encore si les indépendants, anciens transfuges et frustrés de ces deux partis, continueront à se comporter comme des endoctrinés FLN et RND, notamment dans les cas d'alliance au sein de l'APN, ou, au contraire, feront meilleure figure pour faire oublier leur malchance d'avoir fait partie de partis dont souvent ils ne reflètent pas la ligne. Avec l'encouragement manifeste de l'Etat envers les jeunes, l'APN verra, à coup sûr, parmi ces derniers, une bonne représentation à l'hémicycle, comme cela a été remarqué par des nominations aux postes ministériels (pour l'exemple: Nassim Diafat et Yacine El-Mahdi Oualid).

On y verra aussi ce qu'on peut appeler les «intrus» de la politique: journalistes, anciens militaires, cadres à la retraite, militants associatifs, siégeant à l'APN, mais qui en vérité, ne sont pas aussi intrus qu'on les considère, car ayant tout le temps été au devant de la scène, ou derrière, c'est selon, pour apporter une plus-value au développement du pays. Je pense aussi que, au vu de l'abondance des listes, l'APN sera issue d'un vote un peu plus important, elle sera donc plus «légitime» que les précédentes.

Sur quelle stratégie, le FNA compte-t-il mener sa campagne?

La députation n'est pas une fin en soi. Après les législatives, gagnées ou perdues, l'imminence est de se structurer pour les élections locales (APW et APC) de 2022. Du fait de l'importance de celles-ci, notamment pour leur caractère de proximité, le parti table beaucoup sur des compétences locales, empreintes d'honnêteté, de dévouement et de confiance. D'ailleurs, le FNA compte parmi ses objectifs: permettre aux assemblées élues de remplir convenablement leurs missions de contrôle et de suivi des projets des instances exécutives, et les doter de moyens matériels et humains qui facilitent la prise en charge des doléances citoyennes, ainsi que favoriser le rôle de l'élu en tant que serviteur du citoyen et non comme un outil aux mains de l'autorité administrative.

Le FNA a fixé des objectifs dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils servent le citoyen, si jamais les conditions de leurs réalisations sont réunies. Outre les objectifs cités en haut, nous pouvons ajouter l'encouragement de l'investissement familial au sein des petites et moyennes entreprises, la lutte contre la corruption au sein des institutions, prioriser et la promotion de la main-d'oeuvre algérienne, la préservation de la culture algérienne et l'ouverture à celle internationale, la fiscation de la jeunesse sur le territoire national par des mesures incitatives en termes d'emploi et d'investissement.