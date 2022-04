La question d'incompatibilité avec le mandat parlementaire qui frappe de plein fouet certains députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) suscite des polémiques et des réactions multiples. Les attitudes et les appréciations changent et diffèrent en fonction de la position sociale dont se réfèrent les concernés par cette situation qui caractérise le mandat parlementaire et ses critères tels que décrits par la nouvelle Constitution et ce qui découle de sa matrice juridique, à savoir la loi organique en l'occurrence.

Cette affaire n'est pas propre à l'Algérie. Les pays qui se considèrent comme des «pionniers» en démocratie et en pratique parlementaire, ont subi les affres de cette problématique et dichotomie qui caractérise l'exercice de la politique en faisant de l'argent le viatique de cette dernière comme moyen pour y'arriver et se maintenir. Les Occidentaux ont de tout temps posé cette lancinante question: «L'argent fait-il le bonheur électoral?». C'est dire que les rouages des Etats occidentaux ont connu et connaissent les conséquences de l'implication de l'argent dans le monde politique et ce que cela peut entraîner comme situation en rapport avec la prolifération de la corruption et des pratiques qui réduisent le champ d' 'intervention de l'Etat en tant qu' arbitre et régulateur à la fois. L'Algérie n'est pas le seul pays à mettre en place des mécanismes en mesure de parer et de lutter contre l'envahissement de l'argent dans la sphère de la politique et à travers les instances élues de surcroît. Le président de a République avait initié un processus législatif et juridique pour contrer le phénomène de l'argent qui s'est infiltré dans les rouages de l'Etat via ses institutions élues.

À ce propos, Abdelmadjid Tebboune a rappelé avant la mise en branle de la réforme constitutionnelle pour créer des mécanismes plus fermes et durs pour combattre la corruption tentaculaire qui s'est emparée du pays d'une manière sidérale et éhontée. Dans ce sens, le président de la République a précisé dans toutes ses sorties médiatiques pour la circonstance, que «nous allons veiller à séparer entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique et que chacun n'a qu'à nager dans son monde. Les affaires sont la base de l'argent et l'Etat s'éloignera d'une telle situation».

Cette démarche qui ne souffre d'aucune ambiguïté a suscité plusieurs réactions de la part des tenants de l'argent sale connus à cette époque sous l'intitulé» de «la chkara» comme signe de corruption des plus manifestes à telle enseigne que le pourrissement a atteint un stade de la gangrène, puisque il affecté les institutions élues de la République. C'est le cas de certains députés au niveau de la neuvième législature de l'Assemblée populaire nationale qui sont impliqués dans le monde des affaires et de l'argent.

La Loi fondamentale a été tissée et peaufinée pour que la nouvelle pratique parlementaire et les élus des Assemblées communales et de wilayas se débarrassent une fois pour toutes de ce phénomène qui est la corruption via l'argent sale qui s'installe dans la sphère politique. Les observateurs politiques de par le monde ont souvent abordé la problématique des liens qui existent entre l'argent la politique en mettant en exergue la question de «l'argent et la démocratie nouent des relations dangereuses». C'est dire qu le socle institutionnel des Etats et de leurs démocraties est déterminé par cette démarcation qu doit être opérée entre l'argent et la politique pour mettre à l'abri les institutions de toutes menaces et dangers susceptibles de les plonger dans une spirale de crise à même de les fragiliser et ouvrir une brèche vers la dislocation de l'Etat.

C'est de la même manière que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis un terme à ce cafouillage dangereux en annonçant que «l'argent ne doit pas s'immiscer dans les rouages de l'Etat». Le mandat parlementaire doit être débarrassé de toute influence émanant des groupes de pression et des lobbies qui utilisent l'argent comme instrument pour acheter une place au sein des rouages de l'Etat en général et les institutions élues en particulier.