L'État qui s'est engagé à combattre sans pitié la corruption a décidé de s'attaquer frontalement au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Un projet de loi est consacré à ces deux autres fléaux. La Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a poursuivi lundi son examen. Elle a à ce propos procédé à l'audition du président de la Cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf) relevant du ministère des Finances, Sid Ahmed Saïdi. Les questions de la régulation du marché financier et de ses différents domaines, y compris les métiers non financiers,de l'actualisation et l'adaptation des lois aux exigences de l'étape actuelle et des garanties devant être accordées aux opérateurs économiques, ont été soulevées par les élus du Palais Zighoud Youcef au cours de cet exercice oral. Réponse de l'intéressé: la Cellule de traitement du renseignement financier est «une instance indépendance relevant du ministère des Finances, qui travaille en collaboration avec le secteur de la justice dans le cadre de l'adaptation des techniques de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, aux recommandations du Groupe d'action financière (Gafi) qui permet l'échange de renseignements», a expliqué le président du Crtf qui a souligné «l'importance de la régulation du marché financier pour la protection de l'économie nationale». Le montant autorisé des transactions ne peut être déterminé car le financement du terrorisme peut passer par de petites transactions, a précisé au cours de son audition Sid Ahmed Saïdi. Il faut rappeler que la création d'un Comité national d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive a été annoncée le 2 décembre 2020. Ce dispositif réglementaire et technique, devait intervenir dans le cadre du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et afin d'inscrire l'Algérie dans les standards internationaux en la matière, notamment les recommandations du Groupe d'Action Financière (Gafi). Ce comité était, notamment chargé d'élaborer la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le Comité national d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive a été finalement installé le 1er mars 2021 par l'actuel Premier ministre alors ministre des Finances à ce moment-là. «Le défi à relever pour le Comité est de finaliser l'évaluation nationale des risques, y compris les évaluations sectorielles sous la supervision de ses deux sous-comités, dans le respect de la méthodologie mise au point par le Gafi et la publication, dans un délai de moins d'un an, du Rapport national sur les risques suivi du document de la Stratégie nationale de réduction des risques», avait déclaré l'ex-grand argentier du pays. Rappelons que le Groupe d'action financière (Gafi), dont l'Algérie fait partie, est un organisme intergouvernemental. Ses objectifs sont l'élaboration des normes et la promotion de l'efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l'intégrité du système financier international. L'organisme international a déjà souligné en 2016 les progrès significatifs de l'Algérie en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et n'est donc plus soumise au processus de surveillance du Gafi.