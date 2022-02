Les services de la municipalité de Béjaïa ont procédé avant-hier à la démolition d'un mur de clôture de 150 mètres érigé par un citoyen sans permis au niveau de la localité Aâch el Vaz à Boulimat. Cette opération, qui a mobilisé les moyens communaux en présence des services de sécurité, entre, a-t-on expliqué, dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites et le squat du foncier public. Considéré comme un acte illicite, les autorités communales ont décidé d'agir, mais non sans susciter des interrogations.

Où étaient ces mêmes services lorsque le citoyen entamait les travaux? Pourquoi ont-ils attendu jusqu'à ce que le mur, en litige, soit pratiquement achevé? D'où cette interrogation plus large développée par les observateurs dans leur ensemble et le citoyen lambda sur les réseaux sociaux. S'agit-il d'une opération conjoncturelle ou d'une action réfléchie et plus globale, donc appelée à s'étendre pour toucher les milliers d'autres constructions érigées dans les mêmes conditions illégales? Des questions que suscite ce réveil tardif des autorités locales, même si dans le passé d'autres actions du genre ont été timidement initiées.

Les autorités communales et de wilaya, qui ne cessent de répéter la nécessité de sauvegarder le foncier public affichant leur intention de sévir, sont restées, dans la plupart des cas, passives. Une passivité qui s'explique d'abord par le manque de courage politique, l'absence d'un consensus entre les différents intervenants, la complicité de certains d'entre eux, mais également, et surtout,en raison de l'ampleur prise par le fléau depuis des années. Et ce, en dépit des interpellations régulières dont faisait preuve le mouvement associatif. Ce dernier n'a de cesse rappelé aux autorités l'urgence d'intervenir pour parer au pire et à la situation qui prévaut aujourd'hui.

Plus particulièrement ces dernières années, les bâtisses poussent comme des champignons sur des terrains défrichés, y compris pendant la nuit. Les rapports de saisie de matériels effectués par la Gendarmerai nationale sont légion et attestent de la rapidité de l'exécution des travaux de construction. Tout au long de la R.N. 24, le spectacle de ces maisons-champignons érigées sur des emplacements exceptionnels se dressent devant le regard perplexe des passagers, qui vont jusqu'à s'interroger, s'il y a une autorité qui régule tout cela. Mais devant la laideur et l'anarchie qu'offre le spectacle, on comprend vite l'inexistence d'une volonté de stopper ce massacre ou tout au moins le réguler. L'impunité règne en maître.

La complicité des différents acteurs également. C'est la politique du fait accompli. Aujourd'hui il est quasiment impossible de procéder à la démolition de toutes ces bâtisses illicites. La solution est de limiter les dégâts et de trouver des solutions pour redonner un aspect esthétique à la côte béjaouie en réalisant des accès sécurisés, quitte à faire disparaître certaines maisons.

La côte ouest mérite une intervention étudiée, loin de la passivité des autorités qui doivent engager des études afin de récupérer des espaces vitaux pour une vie saine et surtout une politique visible sur fond d'une volonté d'aller vers la rectification des erreurs si toutefois cela n'est pas trop tard.

La poursuite de ce désastre sur tous les plans et le statu quo sont désormais inacceptables.