Un mois après la tenue des élections locales du 27 novembre 2021, l'Assemblée populaire communale de Souamaâ, dans la daïra de Mekla, wilaya de Tizi Ouzou, n'arrive toujours pas à élire le nouveau maire.

La situation risque encore de s'inscrire dans la durée si l'on se réfère à la réaction de la section locale du Front des forces socialistes dont la liste a obtenu la majorité relative. Les élus du FFS viennent, en effet, de sortir de leur silence après une attente ayant duré près d'un mois sans qu'une solution ne se dégage afin de débloquer la situation qui y prévaut.

Les élus du FFS à l'APC de Souamaâ, détenteurs de la majorité absolue, parlent de situation intenable d'intox, de tension et d'incertitudes à l'APC. Les élus du FFS à Souamaâ interpellent de ce fait les pouvoirs publics «à l'effet d'assumer leurs responsabilités et d'intervenir dans l'immédiat pour remédier à une situation qu'ils ont largement contribué à créer en modifiant par voie d'ordonnance le Code communal qui, jusque-là, attribuait la présidence de l'APC à la liste gagnante».

Les concernés affirment prendre à témoin l'opinion publique contre «l'irresponsabilité de ces élus qui s'obstinent à marcher à contre-courant de l'histoire sans se soucier de la stabilité de la commune, de la quiétude de la population et même sans égard aux citoyens qui ont voté pour eux! Les sages et la société civile devraient se sentir concernés par le sort de notre commune et leur médiation pourrait lui éviter le pire».

Les élus du FFS à l'APC de Souamaâ invitent, en outre, une ultime fois ces élus à se rendre à la raison et à comprendre que l'intérêt général est dans la participation à la gestion municipale à côté de la majorité et non pas dans l'exclusion de cette majorité, «une exclusion inacceptable de tous points de vue».

Les élus du FFS dans la même commune rappellent, dans leur missive, que le 27 novembre 2021, la population de la commune de Souamaâ s'est exprimée «pour choisir parmi les différents candidats des trois listes ayant postulé à l'APC de Souamaâ ceux et celle qu'elle estimait être les mieux placés pour la représenter et la défendre, et pour lui assurer la sérénité et le développement.

Et bien que la majorité des suffrages se soit portée sur nos candidats, le Code communal, revu et corrigé in extremis, a privé notre liste d'une victoire largement méritée et notre population de la joie tant attendue d'avoir enfin une nouvelle équipe aux commandes de la commune».

Quatre semaines après ces élections, rappellent les concernés, «notre Assemblée n'a pas encore de président et notre commune n'a toujours pas de maire». «Et pourtant, la population a voté et le FFS a gagné et pourtant, la loi est claire, la loi est claire; mais incomplète laissant entrevoir à certains des espérances au-delà de leurs compétences: le fait que nous soyons la seule liste qui ait obtenu plus de 35% des sièges, a fait germer dans l'esprit démesurément ambitieux de certains élus l'idée de pouvoir devenir maire. Et ce fol espoir a plongé notre commune dans un désarroi qui n'a que trop duré ouvrant la porte à toutes les rumeurs et à in fine à toutes les dérives», ajoutent les mêmes élus.

Ces derniers constatent avec regret, que toutes les portes du dialogue sont fermées et ils appellent à la sagesse et à la raison. Ils rappellent que le sort de la population et l'intérêt de la commune devraient primer sur toute autre considération.