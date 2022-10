L'heureuse conclusion des travaux des factions palestiniennes qui ont signé un accord de réconciliation dans la même salle qui avait accueilli, voici plus de trois décennies, la proclamation de l'État palestinien par Yasser Arafat, est bien plus qu'un nouveau moment historique pour la cause sacrée des peuples arabes. Elle est, également, la promesse d'un aboutissement exceptionnel du 31e Sommet de la Ligue des États arabes, prévu les 1er et 2 Novembre prochain, à Alger. «Baromètre de la capacité des Arabes à s'unir», selon le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, cette réconciliation palestinienne tant attendue va, d'abord, dissiper les quelques doutes et les «appréhensions» qui planaient sur les résultats du Sommet d'Alger. Elle ouvre, ainsi, la voie à une entente des dirigeants arabes autour des préoccupations fondamentales de la nation arabe tout entière, parmi lesquelles le soutien inconditionnel de la cause palestinienne demeure l' exigence principale. À tous ceux qui voyaient, a priori, les efforts de la diplomatie algérienne sombrer dans le magma des divisions entre Palestiniens et entre pays arabes, la Déclaration d'Alger a résonné comme un cinglant démenti et elle démontre concrètement que les augures sont réellement favorables pour une confiance et une solidarité retrouvées. Porté par la cause palestinienne qui est inscrite dans la mémoire des peuples arabes, le Sommet d'Alger se tiendra dans une conjoncture particulière, marquée par les profonds bouleversements géostratégiques qui agitent le monde entier et notamment l'Europe de l'Est, et il devra répondre à la forte attente de la Nation arabe tout entière.

Longtemps, trop longtemps, les manoeuvres des puissances occidentales se sont focalisées sur la région du Moyen-Orient, pour des considérations économiques et des ambitions militaires. Le peuple palestinien a payé un lourd tribut à ces calculs étroits et sinon même cyniques, accompagnés parfois de déclarations trompeuses. Sa résistance et ses sacrifices n'ont pas besoin d'être brandis pour justifier l'exigence impérative d'un engagement arabe à ses côtés, surtout au lendemain de certaines errances qui ont résulté d'un amer diktat américain, saupoudré d'un nuage sioniste. Forte de cette nouvelle avancée, la diplomatie algérienne oeuvrera au succès du Sommet, confiante que la relance de l' initiative de paix arabe de 2002 servira de base consensuelle à l'édifice véritablement recherché. Plus que jamais, l'objectif est en effet de réussir le pari de la réunification des rangs arabes tant cette unité permettra de porter plus haut et plus fort la voix du peuple palestinien auquel la communauté internationale doit rendre tôt ou tard justice en reconnaissant pleinement son droit à un État indépendant avec El Qods comme capitale. En cette date sacrée du 1er Novembre pour le peuple algérien et pour tous les peuples arabes, le message sera délivré quant à la fin de la dépossession systématique du peuple frère par un mouvement sioniste sans cesse expansionniste depuis de nombreuses décennies, en témoignent les innombrables exactions, meurtres, expulsions, démolitions et colonisations devenues à la face du monde un apartheid provocateur.