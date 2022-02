La noria d'affairistes et autres Etats occidentaux qui profitent encore de l'Afrique et voudraient que la Zone africaine de libre-échange échoue, de même que les grands projets du Nepad, agissent de concert avec deux Etats, présentement colonialistes. Le premier est le Maroc qui est parvenu, en 2017 à se faire admettre dans l'organisation panafricaine en dupant ou en achetant les consciences de certains dirigeants africains. Le second est Israël qui, en usant du même procédé, est parvenu à officialiser sa candidature de pays observateur de l'Union africaine. Ces deux pays ont ceci en commun: ils occupent; illégalement, des territoires et y pratiquent une politique raciste. Le Maroc torture, emprisonne sans jugement et tue des dizaines de Sahraouis qui se réclament d'une République reconnue par l'Union africaine, dont elle est membre fondateur. Le Markzen colonise de vastes territoires de cette République et maintient ses populations dans le dénuement. Il leur interdit la plus simple des libertés.

Israël, de son côté, exerce les mêmes exactions à l'endroit du peuple palestinien, dont l'Etat est justement membre observateur de l'UA depuis la naissance de l'organisation panafricaine, Laquelle est composée par des Etats tous anciennement colonisés par des Occidentaux qui ont exercé les pires sévices et commis des crimes contre l'humanité sur les Africains. Jusqu'en février 1991, l'Afrique du Sud était sous le régime de l'apartheid. Le seul allié de ce régime, jusqu'au dernier moment, n'était autre qu'Israël. Lequel, rappelons-le, s'est vu, récemment, accusé par Amnesty International de pratiquer l'apartheid en Palestine occupée. Les dirigeants du continent pourront-ils supporter les deux derniers représentants de ce que les peuples africains ont toujours combattu? Cette grande question, actuellement posée au niveau de certains cercles d'initiés, doit faire l'objet d'une large explication auprès des opinions publiques de toute l'Afrique.

L'enjeu est trop important pour qu'on laisse une poignée d'hommes décider du sort de tout un continent. Car, l'objectif n'est pas seulement de faire taire les contestations sur le sort des Palestiniens et des Sahraouis, mais de faire subir, à terme, le même traitement à tous les peuples du continent. Le Maroc et Israël sont les deux faces du néocolonialisme.

Les Etats africains se rencontrent, aujourd'hui et demain, pour parler du présent et du futur du continent, des défis qu'il va falloir relever, du développement humain, des grands projets unificateurs. Bef, d'une Afrique qui avance, qui s'assume en tant que terre d'hommes libres. Les dirigeants du continent ont cette lourde responsabilité de représenter plus d'un milliard d'êtres humains, dont une bonne partie souffre encore des tares du sous-développement.

Une situation, certes, imputable aux gouvernements, mais tous les Africains savent que l'influence des milieux néocolonialistes est pour beaucoup dans ce qui arrive à l'Afrique, 60 ans après le mouvement historique des indépendances. Dire que rien n'a été fait par les Africains eux-mêmes pour sortir du sous-développement est totalement faux. C'est, d'ailleurs, le discours propagé par ceux qui travaillent à désarticuler toutes les institutions du continent.

Et ce sont ceux-là même qui ont réussi à faire le «buzz» en introduisant deux vers dans le fruit africain.