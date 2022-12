Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) dans des opérations distinctes à travers le territoire national, durant la semaine dernière, selon un bilan opérationnel publié, aujourd’hui, par le ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté cinq éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national », précise ce bilan pour la période du 30 novembre au 6 décembre 2022. Selon la même source, « des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les Régions militaires, 64 narcotrafiquants et saisi 18,5 kilogrammes de kif traité et 323613 comprimés psychotropes », dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic en Algérie.