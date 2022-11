Sept éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés en une semaine par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), dans des opérations distinctes à travers le territoire national, selon un bilan opérationnel rendu public mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les Régions militaires, 54 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogues provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 11 quintaux et 95 kilogrammes de kif traité", ajoute la même source.Le communiqué fait état également de la saisie "d'importantes quantités de comprimés psychotropes s'élevant à (649838) comprimés".