Sans surprise, l'Armée nationale populaire est classée 1ère dans la région du Maghreb et 3e dans le Monde arabe et sur le continent africain, selon le classement des armées les plus puissantes en 2022, établi par Global Firepower. Elle perd ainsi une place par rapport en 2021 où elle était classée deuxième en Afrique. Dans son rapport, la même source a estimé qu'au Maghreb, l'armée algérienne arrive en tête, suivie du Maroc et de la Tunisie, tandis qu'elle occupe le 3e rang des pays arabes derrière l'Egypte, en première position et l'Arabie saoudite en deuxième position. Dans le classement mondial l'ANP occupe la 31eme place, selon toujours le classement de Global Firepower, pour l'an 2022. Dans le Top 10 des armées, on trouve sans surprise les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la France, la Grande-Bretagne, le Pakistan et le Brésil.

utilise plus de 50 facteurs individuels pour déterminer le classement de chacune des 140 nations incluses dans ce classement, en allant de la puissance militaire et financière à la capacité logistique et géographique. Cela dit, l'ANP perd quatre places, cette année dans le classement. En effet, elle était en 2021, à la 27ème position. Ce déclassement, négatif ou positif, n'est pas un facteur déterminant pour juger l'efficacité d'une armée, même si avec un budget estimé, par le GFP, à 13,9 milliards de dollars, l'Algérie est sortie du Top 30 des armées les plus puissantes dans le monde. Dans ce classement, l'ANP garde sa place par rapport aux pays arabes et africains. Selon les chiffres fournis par le GFP, l'Algérie dispose de 551 avions (102 chasseurs et 268 hélicoptères), 7 000 véhicules blindés, 130 000 militaires actifs et 150 000 réservistes. Elle demeure, cependant prête a toute éventualité pour faire face à toute tentative d'agression. En gardant sa position en Afrique l'Algérie reste l'une des plus puissantes dans le monde. Un statut bien mérité couronné par les multiples réalisations, notamment dans la défense de ses frontières, mais aussi parce qu'elle a réussi à bâtir des choix stratégiques qui répondent justement à la conjoncture géopolitique qui prévaut actuellement dans la région, sans omettre de souligner ses positions en faveur des peuples opprimés, à l'image du Sahara occidental et de la Palestine.

Elle doit sa puissance au patriotisme de ses hommes, qui ne reculent devant rien, quand il s'agit de la défense de son territoire et de son peuple source de son inspiration. L'ANP par son partenariat avec la Russie et la Chine reste dans l'axe des pays souverains, dont les décisions et les positions sont indépendant et ne répondent à aucune complicité. L'ANP demeure aussi une armée énigmatique pour beaucoup, dans la mesure où elle intervient uniquement quand il le faut. Elle ne parle pas trop et sait répondre avec diplomatie aux provocations multiples des ennemis. Elle a su faire échouer tous les complots sans trop se vanter. Ses décisions son fermes et indiscutables, mais elle sait aussi répondre à ceux qui veulent l'entendre, sans obtenir l'essentiel de ce qu'ils attendent. Ces agitateurs de l'intérieur, qui n'ont pas eu honte d'exhiber leur traîtrise à l'ANP, en se cachant derrière des écrans au profit de l'ennemi «d'hier, d'aujourd'hui et de demain» comme l'a si bien dit le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP,

Saïd Chanegriha.