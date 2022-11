Durant la période allant du 9 au 15 novembre, l’Armée nationale populaire a exécuté plusieurs opérations militaires à travers le territoire national ayant permis d’établir un bilan satisfaisant traduisant ainsi « la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme ». En effet, le bilan « reflète le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées », souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale, précisant que « dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté trois éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que 14 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lors d’une opération de recherche et de fouille à Tipaza ». Evoquant la lutte contre la criminalité organisée, et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, « des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires, 45 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de quantités de drogues provenant des frontières avec le Maroc, s’élevant à trois quintaux et 21 kilogrammes de kif traité, tandis qu’ils ont saisi d’importantes quantités de comprimés psychotropes s’élevant à 236977 comprimés », a notamment indiqué le ministère. Concernant les orpailleurs, la même source soutient qu’à « Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Aïn Guezzam, Djanet et Tindouf, des détachements de l’ANP ont intercepté 151 individus et saisi 36 véhicules, 253 groupes électrogènes, 210 marteaux piqueurs, cinq détecteurs de métaux, 22 tonnes de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite ». L’ANP a également mené des opérations contre les contrebandiers qui se sont soldées par l’arrestation de « 10 individus en possession de 15 fusils de chasse,4 pistolets automatiques, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s’élevant à 5 tonnes ».